Xiaomi présente deux nouveaux écrans 27″ à prix attractifs

Xiaomi, présent dans bon nombre de domaines plus ou moins proches de l’électronique, vient de dévoiler deux nouveaux moniteurs PC, qui raviront les petits budgets et les gamers. Tour d’horizon de ces deux machines à tarif attractif.

Mi Desktop Monitor 27″ : un écran pour les petits budgets

Après avoir dévoilé le Poco M4 Pro 5G, Xiaomi officialise l’arrivée de deux moniteurs en France. Comme à son habitude, le constructeur chinois propose un rapport qualité prix imbattable sur le papier.

Le Mi Desktop Monitor 27″ dispose d’une dalle IPS qui se résout à 1 920 x 1 080 pixels dans un format d’image 16:9. Le moniteur est également certifié TÜV Rheinland, a des angles de vision de 178° et dispose d’une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz.

Xiaomi indique une luminosité de 300 nits et promet un rapport de contraste de 1000:1. Avec un temps de latence de six millisecondes, le Mi Monitor 27″ est similaire aux écrans de cette gamme de prix. Il embarque un port HDMI 1.4 un port VGA, un port jack 3,5 mm, mais pas de haut-parleurs intégrés.

Il s’agit d’un écran relativement simple, mais qui se démarque par une épaisseur de seulement 7,5 millimètres pour la partie supérieure. Le prix officiel de vente conseillé pour le Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ sera de 229 euros en Europe.

Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor : un moniteur gaming à moins de 500 euros

Le Mi 2K Gaming Monitor est un écran de PC aux caractéristiques qui séduiront les joueurs. Son écran affiche un taux de rafraichissement de 165 Hz adaptatif. Le Mi 2K Gaming Monitor 27″ arbore un format classique et mise sur un design aux bords fins sur trois côtés.

L’approche permet d’offrir une expérience plus immersive et se révèle intéressante pour les adeptes du multi-écrans. Ce moniteur gaming embarque une dalle IPS de 27 pouces affichant une définition QHD de 2560 x 1440 pixels. Il dispose d’un angle de vision de 178° et un temps de réponse de 4 ms.

Xiaomi évoque également une couverture de 132 % du sRGB et 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3, ainsi qu’un système de couleurs 8 bits lui permettant de reproduire 16,7 millions de couleurs. La luminosité maximale est annoncée à 400 cd/m2 pour un taux de contraste de 1000 :1. Pour finir, ce moniteur bénéficie d’une certification VESA DisplayHDR 400. En ce qui concerne le prix, comptez 499 euros pour vous procurer cet écran.