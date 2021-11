Snapchat : Food Scan propose des recettes en scannant des ingrédients

Snapchat enrichit sa fonctionnalité Scan avec l’ajout de Food Scan en partenariat avec Allrecipes, qui proposera des recommandations de recettes en scannant simplement les ingrédients disponibles.

Snapchat ajoute une nouvelle fonctionnalité à Scan

Si vous êtes quelqu’un qui n’est pas beaucoup investi dans la cuisine, et que vous continuez simplement à préparer un repas rapide avec les ingrédients que vous trouvez dans votre réfrigérateur, cette nouvelle fonctionnalité de Snapchat va surement vous plaire.

Snapchat a progressivement élargi sa fonctionnalité de numérisation Scan, avec la capacité d’obtenir des informations sur les vins en scannant l’étiquette, d’en savoir plus sur les races de chiens, les plantes et la musique, et d’obtenir des recommandations de produits basées sur une image. Désormais, le réseau social va encore plus loin, avec la reconnaissance de la nourriture.

Food Scan : découvrez des recettes en scannant des ingrédients

Après avoir scanné quelque chose avec Food Scan, les utilisateurs ont plusieurs options disponibles. Le premier résultat est une brève description Wikipédia de la nourriture scannée.

Vous trouverez également une sélection de recettes recommandées contenant tous les aliments que vous avez scannés. Chaque recette montre une photo miniature, une description du plat, une note sur cinq étoiles et le temps de préparation.

Si une des recettes vous intéresse, il suffit d’appuyer dessus pour voir les instructions complètes sur le site Web Allrecipes. Vous pouvez l’afficher dans le navigateur intégré ou appuyer sur les trois points dans le coin supérieur droit pour l’ouvrir dans le navigateur de votre choix ou de la partager avec des amis.

Snapchat dit serait capable reconnaître plus de 1 200 ingrédients et les utiliser en recommandant plus de 4 500 recettes différentes. Pour l’instant, la fonctionnalité n’est disponible qu’aux États-Unis.

Encore un peu de temps ? Saviez-vous que Snapchat prépare des outils de contrôle parental pour protéger les mineurs ?