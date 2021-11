iPhone SE 3 : le prochain smartphone abordable d’Apple arrive en mars 2022

Apple n’a pas abandonné sa gamme de smartphones abordables : les iPhone SE. Après une première itération en 2016, puis en 2020, la firme à la pomme aurait en effet prévu de lancer un nouveau modèle dès l’année prochaine. Selon un récent rapport du cabinet TrendForce, cet iPhone SE 3 devrait arriver durant la fin du premier trimestre 2022, soit en mars.

Surnommé iPhone SE 3, iPhone SE 2022 ou encore iPhone SE Plus, le prochain smartphone abordable d’Apple fait bel et bien parler de lui depuis quelques mois. Aux dernières nouvelles, les sources ne convergent pas vers un même design, certains annonce un châssis quasi-similaire à l’iPhone SE 2020 et d’autres annoncent le design de l’iPhone XR. Cependant, tout le monde semble s’accorder sur deux points : le smartphone sera compatible 5G et aura une dalle LCD.

Cependant, le sujet du jour concerne la date d’arrivée de l’iPhone SE 3. Selon le cabinet d’étude TrendForce, le futur smartphone abordable d’Apple devrait arriver durant le premier trimestre 2022. Plus précisément, à la fin de ce trimestre. On devrait donc le voir arriver durant le mois de mars. Cela n’a rien d’étonnant, étant donné que cela suit la stratégie d’Apple avec les précédentes génération. L’iPhone SE était en effet annoncé en mars 2016 et l’iPhone SE 2020 en avril.

TrendForce vient ensuite reprendre quelques éléments de la fiche technique de cette nouvelle génération. Il souligne ainsi que l’iPhone SE 2 disposerait du processeur des iPhone 13, soit l’A15 Bionic. Cela permettrait ainsi au smartphone de profiter du réseau 5G. Au niveau de l’écran, ce modèle aurait droit à une dalle LCD de 4,7 pouces, soit la même taille que la génération précédente.

Pour finir, le cabinet d’étude vient parler des iPhone 14 en déclarant que cette génération aurait droit à quatre modèles avec seulement deux tailles d’écran. On devrait ainsi se retrouver avec un iPhone 14 et iPhone 14 Pro avec une dalle de 6,1 pouces ; ainsi que l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max avec une dalle de 6,7 pouces. Le modèle Mini serait ainsi abandonné.