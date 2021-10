iPhone SE Plus : le prochain smartphone abordable Apple avec la 5G et un écran LCD

Les rumeurs autour du prochain smartphone abordable signé Apple continuent de pulluler sur internet. Selon de nouvelles informations, l’appareil prendrait la dénomination d’« iPhone SE Plus » concernant le modèle de 2022, contre iPhone SE 3 précédemment.

L’iPhone SE Plus arrive en 2022 ?

Alors qu’une récente fuite détaillée l’iPhone SE 3 d’Apple prévu pour le début de l’année 2022, Ross Young est venu annoncer que ce smartphone prendrait la dénomination « iPhone SE Plus ».

Dans son tweet annonçant l’appellation « iPhone SE Plus » pour le modèle SE de 2022, Ross Young ajoute que l’appareil profiterait d’une simple dalle LCD. L’iPhone SE 3 serait de son côté prévu pour l’année 2024 avec un écran de « 5,7 – 6,1 pouces », lui aussi profiterait uniquement de la technologie LCD, et non de l’OLED comme sur les dernières générations d’iPhone haut de gamme. Cela va ainsi à l’encontre d’un récent rapport soulignant que le prochain iPhone SE serait le dernier à s’acquitter d’une dalle LCD.

L’informateur rappelle par la suite que l’appareil ne profiterait cependant que d’un écran de 4,7 pouces, soit de la même taille que le modèle sorti en 2020. Il serait d’ailleurs compatible avec le réseau 5G. Cela souligne ainsi la présence d’une puce A14 Bionic au minimum, mais les dernières informations sur l’appareil tendent plus vers la puce des iPhone 13 : la A15 Bionic.

À noter, si l’iPhone SE 3 profite d’une dalle plus grande, cela est très probablement le signe d’un nouveau design pour cette gamme d’iPhone abordable. Apple pourrait ainsi opter pour un écran au ratio 16:9, sans bouton homme et grosses bordures supérieure et inférieure, soit un design s’approchant de l’iPhone XR. Pour le rendre plus abordable, Face ID pourrait être troqué contre un capteur d’empreinte sur le bouton d’alimentation/verrouillage de l’appareil.