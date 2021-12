Test – EPOS H6 PRO : le meilleur casque gaming filaire

Dévoilé en fin d’année, le casque EPOS H6 PRO se veut le meilleur casque gaming filaire. Et la marque EPOS a raison de prétendre au titre du meilleur casque gaming. Fort de son héritage en tant qu’ancienne branche gaming de Sennheiser, EPOS sait faire de très bons casques gaming. Le H6 PRO se révèlera-t-il à la hauteur de nos attentes ?

Caractéristiques du EPOS H6 PRO

Modèle EPOS H6 PRO Taille des écouteurs 42 mm Fréquences d’harmonie 20 Hz – 20 000 Hz Type Circum-Aural Réduction de bruit Non Microphone Amovible Compatibilité PC / Mac

Xbox / Playstation / Switch

Smartphone

Appareils avec prise jack 3,5 mm Type de connexion Jack 3,5 mm Bouton(s) Roulette volume Poids 322 Grammes Prix public 179 €

Design classique et connexion jack

Fort de son expérience dans les casques gaming, EPOS a façonné son design. C’est pour cela que le casque H6 PRO conserve de très grandes ressemblances avec son prédécesseur. Il faut le dire, quand ça fonctionne, pourquoi changer de formule.

Côté fonctionnalités et boutons, ce casque gaming va à l’essentiel. Le casque H6 PRO présente un design certes classique, mais efficace. Le casque est épuré, et il n’affiche qu’une seule roulette, située sur le côté droit, permettant d’augmenter ou de diminuer le volume.

Avec son design sobre, le H6 PRO se présente comme le casque confort de la marque. Il a été conçu et optimisé pour de longues parties de gaming. Avec ses coussinets en mousse et tissu rembourrés circum-aural, et son arceau en similicuir souple, le confort est clairement au rendez-vous. Pour le réglage du casque, il se fait via des jonctions en aluminium. Les oreillettes se tournent de quelques dizaines de degrés seulement, permettant un confort accru et un usage s’adaptant à toutes les têtes.





Sur le côté gauche du casque se trouve le micro-perche détachable et aimanté. Son installation est très rapide, tout comme sa désinstallation, qui est accompagné d’un cache en double exemplaire permettant de dissimuler l’emplacement du micro et les aimants.

Il faut relever le micro à la verticale pour le désactiver, puisqu’il n’y a pas de bouton mute. A l’usage, rien de bien gênant.

Le H6 PRO est livré avec son câble jack 3.5 coudé mesurant 140 cm de longueur, et un splitter jack micro / casque.

EPOS a produit un casque qui se révèle très confortable. Son poids réduit soulage les cervicales. Il est pensé pour être utilisé quotidiennement.





Son et micro

Les coussinets circum-aural de 42 mm englobent correctement les oreilles. A l’intérieur on retrouve deux transducteurs ouverts. Et c’est sans surprise que la marque EPOS a su rendre le côté son du H6 PRO à la hauteur de nos attentes. La qualité sonore est très bonne, les basses sont intenses et les aigus précis. C’est très remarquable, surtout lorsque l’on juge le casque à son design classique et robuste.

La spatialisation sonore est très correcte pour des sessions gaming ou de streaming. Il vous faudra jouer dans une pièce calme puisque le H6 PRO n’est pas doté de réduction de bruit. Il est bon de préciser que la version testée est la version « casque audio ouvert ». Les coussinets ne sont pas en cuir, mais en tissu confortable, qui laisse plus facilement passer le bruit.

Le micro détachable se révèle design, et très bien intégré au casque H6 PRO. Il vient se glisser parfaitement en face de votre bouche pour réduire la captation des bruits parasites.

Galerie photos





Le cache microphone



Conclusion – EPOS H6 PRO

Pendant ce test, le casque EPOS H6 PRO n’a pas montré une seule faiblesse. Il se relève confortable, même lors des longues sessions de jeux, avec un bon microphone amovible. Ce qui permet de transformer le casque gaming en casque audio et ainsi profiter de sa musique. Pour autant, le H6 PRO s’oriente principalement vers les joueurs de jeux vidéo.

Le casque EPOS H6 PRO présente un bon rapport qualité prix, surtout lorsque l’on sait qu’il est compatible avec les consoles et les PC. Sa polyvalence en fait le casque à avoir pour tous les possesseurs joueurs, qu’ils soient amateurs ou plus professionnel puisque le casque EPOS H6 PRO équipe la Team Aston Martin F1 Esports.

Produit disponible sur Epos H6 Pro Casque Audio Ouvert avec Micro – Casque Gamer – Arceau Léger – Casque Micro Confortable pour PC, Mac, PS4, PS5, Xbox Série X, Xbox One, Nintendo Switch – Noir

Voir l'offre 179,99 €