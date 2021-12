Quel calendrier de l’avent choisir en dernière minute ?

Les calendriers de l’avent sont un beau cadeau à faire pour patienter avant Noël. À offrir ou à s’offrir, cela reste un plaisir de déballer ces nombreux cadeaux originaux tous les matins. Mais ce n’est pas parce que décembre est déjà là que c’est trop tard, les jours peuvent se rattraper et le plaisir rester ! Pour ce faire, nous vous proposons 4 calendriers à acquérir en dernière minute !

Le BEERY CHRISTMAS

Un calendrier de l’avent très original, mais qui se fait copier par beaucoup. Les Beery Christmas se suivent, mais ne se ressemblent pas. Chaque année c’est une nouvelle édition avec 25 nouvelles bières à déguster. Chaque soir du mois de décembre, vous pourrez découvrir une nouvelle bière et surtout de nouvelles saveurs à partager ! La livraison est offerte et en Chronopost rapide vous pourrez le recevoir en 48h pour 69,90€.

A retrouver directement sur le site de saveur bière.

Le calendrier L’Étrange Noël de Monsieur Jack

Retrouvez tous les personnages de « L’Étrange Noël de Monsieur Jack » de Tim Burton dans le calendrier de l’Avent merveilleusement terrifiant proposé par Huginn & Muninn. Sur fond de bataille entre le roi des citrouilles et le père Noël, ce calendrier d’une très grande originalité surprend avec ses 25 décorations effrayantes et son superbe sapin à déplier ! Et vous pourrez lire une encyclopédie de poche sur le monde d’Halloween. Il est vendu en magasin pour 34,95€ et peut être offert comme cadeau de Noël à un fan vu la qualité de l’encyclopédie et des décorations.

Le calendrier de l’avent pour couple

L’avant dernier calendrier est fait pour les couples, il ne contient que 12 cases donc peut encore être apprécié jour par jour et fera son effet. Faites le compte à rebours jusqu’à la Noël en mode ludique et stylé grâce à ce calendrier spécial couple qui vous tiendra tous les deux en haleine pendant 12 jours ! Célébrant les fêtes de saison à l’avance (avec talons-aiguilles plutôt que petit soulier), ce coffret-cadeau sexy regorge de petites gâteries toutes plus sympa les unes que les autres. À votre entière disposition pour seulement 100 € (et d’une valeur de plus de 170 €), c’est en prime une affaire à ne surtout pas manquer !

A retrouver sur le site de lovehoney.

Le Calendrier de l’avent Le Café Du Geek

Et le meilleur pour la fin, le calendrier de l’avent de Le Café Du Geek. L’année dernière nous vous avions offert 8000€ de cadeaux en 25 jours, cette année nous changeons. Nous allons vous offrir tout autant de cadeau, mais les concours commencerons à partir du 25 décembre. En attendant, chaque jour vous retrouverez sur le site une idée cadeau de Noël, cadeaux que vous pourrez ensuite gagner. Alors soyez à l’affut pendant les 25 jours qui arrivent pour découvrir en avant vos cadeaux !