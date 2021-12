PS5 et Xbox Series X : la pénurie de consoles devraient durer jusqu’en 2023

Malheureusement, la faible offre de consoles next-gen ne devrait pas s’achever de sitôt. Un des responsables d’AMD, société fournissant des puces pour les Xbox Series X et PS5, vient d’annoncer que la pénurie de composants continuerait au moins jusqu’en 2023. Cela signifie que les consoles continueront d’être difficilement accessibles pour les consommateurs.

Une pénurie de consoles qui n’en finit pas

Mois après mois, la période annonçant la fin de la pénurie de composants s’éloigne. Alors que de précédentes estimations soulignaient que tout rentrerait dans l’ordre en septembre 2022, AMD vient s’avouer assez pessimiste concernant cette situation. « Sur nos marchés, nous voyons un relâchement de l’offre dans la seconde moitié de 2022 jusqu’en 2023 », explique ainsi Mark Papermaster, CTO de AMD, dans une interview auprès de BusinessLine. Il estime ainsi que « c’est à ce moment-là que nous prévoyons le retour de l’équilibre entre l’offre et la demande ».

Même si le marché des consoles n’est pas directement cité dans cette déclaration, les PS5 et Xbox Series X sont directement ciblées par la pénurie de composants. En effet, les deux consoles next-gen profitent toutes les deux de processeurs AMD Ryzen. La fabrication de ces dernières dépend ainsi en grande partie de la capacité de production d’AMD. Pour rappel, Intel, TSMC et Nvidia penchent aussi vers une sortie de la pénurie vers l’année 2023.

D’autres acteurs de l’industrie sont aussi durement touchés par la pénurie de composants. On peut notamment citer Apple, qui a été obligé d’utiliser des composants d’anciens iPhone et iPad pour produire plus d’iPhone 13, ou encore le secteur automobile. Concernant ce dernier, le responsable d’AMD souligne que la situation est moins grave étant donné que l’entreprise n’utilise pas les mêmes lignes de production que celles des puces pour consoles.

