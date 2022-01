Games with Gold : les jeux gratuits sur Xbox en janvier 2022

Alors qu’une nouvelle année et un nouveau mois viennent de commencer, janvier 2022, Microsoft est venu proposer gratuitement de nouveaux jeux sur Xbox grâce au programme Games with Gold. Les abonnés au Xbox Live ainsi qu’au Xbox Game Pass peuvent ainsi profiter de quatre nouveaux titres : Radiant Silvergun, NeuroVoider, Space Invaders Infinity Gene et Aground. Ces titres ne vous disent rien ? Découvrez-les rapidement dans notre article grâce à plusieurs descriptions et une vidéo de présentation !

Les jeux Games with Gold de janvier 2022

Après The Escapists 2 ainsi que Tropico 5 en décembre 2021, Microsoft vient de revenir avec de nouveaux jeux gratuits pour les joueurs Xbox via le programme Games with Gold pour ce mois de janvier 2022. Voici les quatre titres qui seront disponible pour ce début d’année :

Neuro Voider (Xbox One) : du 1er au 31 janvier (Xbox One et Series X|S);

Aground (Xbox One) : du 16 janvier au 15 février (Xbox One et Series X|S) ;

Radiant Silvergun (Xbox 360) : du 1er au 15 janvier (360, One et Series) ;

Space Invaders Infinity Gene : du 16 janvier au 31 janvier (360, One et Series).

Pour commencer, Neuro Voider est un roguelike jouable à quatre joueurs permettant d’incarner des cerveaux humains introduits dans des androïdes bien armés. À vous de défoncer les 8000 ennemis différents générés aléatoirement à chaque partie. Le programme Games with Gold vient ensuite offrir en janvier 2022 le RPG en 2D Aground. Échoués sur une île déserte, vous et d’autres survivants devront s’adapter à ce nouvel environnement afin de survivre.

Parmi les jeux Xbox 360 offerts, on retrouve notamment le jeu de tir de type shoot’em up à défilement vertical Radiant Silvergun ; ainsi que la version revisitée d’un grand classique du jeu vidéo Space Invaders avec le jeu Space Invaders Infinity.

