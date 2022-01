Netflix : les séries et films qui arrivent en janvier 2022

Le Nouvel An est passé et Netflix compte bien vous offrir une flopée de nouveautés sur son service. La plateforme de streaming vient en effet d’annoncer les sorties du mois de janvier 2022. Découvrez dans notre article tous les films et séries à venir que vous ne devez pas rater !

Les nouvelles séries de janvier 2022 sur Netflix

Avant de vous envoyer la liste des séries disponibles en janvier 2022 sur Netflix, voici une courte sélection de quelques nouveautés à voir impérativement durant le mois :

Ozark (saison 4 – partie 1) : retrouvez une nouvelle fois Marty, un blanchisseur d’argent pour un baron de la drogue trahi s’étant expatrié avec sa famille aux monts Ozarks. Après trois saisons, la situation continue bien évidemment d’être difficile pour eux. Netflix vous fera le plaisir de distiller cette saison en deux parties. La première sera disponible le 21 janvier 2022.

After Life (saison 3) : l’acteur Rick Gervais est de retour pour incarner Tony, un homme aigri essayant de faire son deuil de sa femme récemment décédée. Disponible le 14 janvier sur Netflix.

Snowpiercer (saison 3) : sur un train géant fuyant les grandes vagues de froids d’une Terre dévastée, une nouvelle enquête vient d’être ouverte après la découverte d’une macabre scène de crime par deux techniciens TV. Toutes les preuves les accusent, mais la vérité est bien évidemment différente. Disponible le 25 janvier.

Les autres séries qui arrivent sur Netflix janvier 2022 :

Plan Coeur, saison 3 (1er janvier) ;

Equipe Action (4 janvier) ;

Rebelde (5 janvier) ;

The Club : Partie 2 (6 janvier) ;

Hype House (7 janvier)

Johnny Test, saison 2 (7 janvier) ;

Undercover, saison 3 (10 janvier) ;

Shaman King (13 janvier) ;

Chosen (13 janvier) ;

The Journalist (13 janvier) ;

Archive 81 (14 janvier) ;

Mighty Express : Tout déraille (18 janvier) ;

Dota : Dragon’s Blood, livre 2 (18 janvier) ;

Séduction haute tension, saison 3 (19 janvier) ;

El Marginal, saison 4 (19 janvier) ;

Entre saisonniers (21 janvier) ;

Lay Lay dans la place, saison 1 (21 janvier) ;

Ada Twist, la scientifique, saison 2 (25 janvier) ;

Coincés ! (27 janvier) ;

La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre (28 janvier) ;

Au service du passé (28 janvier) ;

Angry Birds : un été déjanté (28 janvier) ;

Féria : L’Eclat des ténèbres (28 janvier) ;

Notre jeunesse en orbite (28 janvier).

Les films Netflix de janvier 2022

Comme pour les séries, voici quelques suggestions de films à regarder en priorité sur Netflix en janvier 2022 :

L’Étau de Munich : la guerre peut toujours être évitée, c’est en tout cas ce que vont essayer de faire un fonctionnaire britannique et un diplomate allemand durant les accords de Munich en voyant que la guerre menace l’Europe. Disponible le 21 janvier.

Neymar : le chaos parfait : la première partie d’une mini-série documentaire signée Netflix sur le quotidien du célèbre footballeur Neymar. Cela part de ses débuts en tant que footballeur au Brésil en passant par son passage au FC Barcelone et son arrivée au PSG. Disponible le 25 janvier.

Mother/Android : apparu en premier sur Hulu, ce film de science-fiction vient prendre la forme d’un thriller nous plongeant dans un monde apocalyptique où les Android ont pris le contrôle du monde. Disponible le 7 janvier, ce contenu suit la vie de trois personnages tentant de rester en vie.

Les autres films et documentaires disponibles sur Netflix en janvier 2022 :

I Feel Good (1er janvier) ;

17 Filles (1er janvier)

A star is born (1er janvier) ;

L’échange (1er janvier) ;

Proud Mary (2 janvier) ;

Quatre moitiés (4 janvier) ;

Undercover : une histoire vraie (6 janvier) ;

Reclus (6 janvier) ;

Comment je suis tombée amoureuse d’un gangster (12 janvier)

On se connait… ou pas (13 janvier) ;

Mauvaise impression (13 janvier)

El comediante (14 janvier) ;

Riverdance : l’aventure animée (14 janvier) ;

The Front Runner (16 janvier) ;

The Puppet Master : leçons de manipulation (18 janvier) ;

Miam, caramba ! (19 janvier) ;

Absolument Royal ! (20 janvier) ;

Midnight Asia : Eat – Dance – Dream (20 janvier) ;

Le Violon de mon père (21 janvier) ;

Massacre au pensionnat (22 janvier) ;

Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses (28 janvier) ;

Getting Curious with Jonathan Van Ness (28 janvier) ;

Star Trek Sans Limites (31 janvier).

