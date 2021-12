Netflix dévoile Tudum, un site pour voir les coulisses des films et séries de la plateforme

Netflix est toujours leader sur le marché de la SVOD. La plateforme le sait très bien et compte désormais tout faire pour garder captivés ses utilisateurs par l’univers des séries et films qu’elle produit. En effet, le site Tudum vient de voir le jour afin d’offrir de l’actualité autour des contenus disponibles et à venir, de dévoiler les coulisses de tournage et de création, mais aussi des idées et conseils autour de certaines productions. Bien évidemment, tout cela est pour le moment uniquement disponible en anglais.

Tudum vient offrir moult informations autour des séries et films Netflix

Netflix continue de proposer des services supplémentaires pour compléter sa plateforme de streaming de films, séries et documentaires. Après avoir annoncé un site permettant de visualiser rapidement les contenus les plus populaires, mais aussi des jeux vidéo avec Netflix Jeux, le service vient profiter d’un nouveau site web afin de profiter des coulisses de leurs productions Netflix favorites : Tudum.

Netflix explique tout simplement dans un communiqué que Tudum est un lieu ayant pour but de « livrer des détails inédits sur les histoires qui vous font vibrer ». Pour faire simple, on est face à un site tourné vers la pop culture avec comme but de tenir au courant les abonnés Netflix à propos des séries et films produits par la plateforme.

Cela passe par le partage d’actualités exclusives (renouvellement de série, date de sortie, nouveaux contenus à venir…) ; des infos détaillées autour des films et séries (histoires, acteurs, anecdotes concernant la création d’un contenu ou encore d’un tournage) ; ainsi que des idées et astuces autour de certaines séries (playlist, tenue d’un personnage, recette de cuisine…).

Le site Tudum de Netlfix est pour le moment uniquement disponible en anglais. Vous pouvez y accéder sans avoir besoin d’un compte. Cependant, il est possible de lier son compte afin d’avoir des articles et vidéos suggérés en fonction des films et séries que vous avez précédemment regardés.

