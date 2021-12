PS5 : un modèle tourné vers le cloud gaming en cours de préparation

Alors que la PS5 est encore difficilement achetable, le prochain modèle peut-être une version Pro, fait déjà parler de lui. Un nouveau brevet déposé par Sony laisse en effet entrevoir quelques changements notables pour les prochaines générations de consoles. On note par exemple la présence de deux APU pour offrir plus de puissance, voire se tourner vers le cloud gaming.

Crédit photo : LetsGoDigital

Plus de puissance et du cloud gaming pour la prochaine PS5

Comme à son habitude, Sony devrait lancer dans les années à venir un modèle Pro de sa dernière console, mais aussi une version Slim. Un nouveau brevet peut laisser entrevoir quelques indices concernant ces prochaines générations. Il est tout de même à prendre avec des pincettes étant donné que la firme nippone ne pourrait jamais s’en servir, comme tout brevet…

Déposé auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le nouveau brevet signé Sony et découvert par @Zuby_Tech vient mettre en évidence une nouvelle architecture pour les consoles du constructeur. L’utilisateur Twitter définit notamment cette dernière comme des « CPU/GPU de console de jeu évolutifs pour les consoles de salon et le cloud gaming« . Le brevet dévoile ainsi la présence de deux APU (voir image ci-dessous), dont un principal et un secondaire. Cela permettrait logiquement d’offrir plus de performances.

Le point à noter concerne tout particulièrement la mention du cloud gaming. Cela pourrait tout simplement signer un tournant majeur pour Sony avec sa ou ses prochaines générations de console. Alors que Microsoft mise beaucoup dessus avec le Xbox Cloud Gaming présent dans l’abonnement Xbox Game Pass, Sony est encore timide avec son PlayStation Now. La firme nippone semble cependant s’apprêter à prendre un tournant de taille avec la mise en place de nouveaux abonnements PlayStation Plus, dont un offrant la possibilité de jouer à des titres via le cloud gaming. Une console allant dans ce sens pourrait ainsi s’avouer totalement louable de la part de Sony.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PS5 : des coques colorées enfin annoncées par Sony (noir, bleu ciel, violet, rouge et rose) !