La puissance de la 5G Coréenne est en tête de l’économie et du marché sans contact

Cela fait déjà près de deux ans que la COVID-19 a été. Par conséquent, la vie quotidienne a été restreinte et une nouvelle norme de « sans contact » et de « distanciation sociale » a émergé. Cependant, la centrale 5G Korea est devenue un pays leader dans le développement et l’adaptation à ces services sans contact. Les services sans contact avec la technologie numérique appliquée aux services en face à face existants deviennent la nouvelle norme. En effet, la transition rapide sans contact causée par la COVID-19 est devenue un problème majeur dans le monde entier. Et c’est la Corée qui attire l’attention en tant que pays qui dirigera ce changement de tendance.

La Corée est une centrale 5G

Pour mettre en œuvre les principales technologies et services sans contact, des réseaux 5G sont nécessaires. La Corée du Sud est la première au monde à commercialiser la 5G. Par conséquent, le titre de puissance 5G Korea est bien mérité. Elle développe actuellement des technologies pour préoccuper le leadership mondial dans le domaine de la 6G au-delà de la 5G. Dans ce contexte, la Corée est un pays avec un grand potentiel pour revitaliser l’économie sans contact et diriger le marché.

Deloitte est l’un des quatre meilleurs cabinets comptables au monde. Il a classé l’économie sans contact comme « consommation au sein de la maison » pour les services de style de vie sans contact. Cela comprend le comportement de consommation du commerce électronique, la livraison de produits ou la télémédecine. En outre, l’ampleur de la « consommation au sein de la maison » dans la région Asie-Pacifique valait 1,2 billion de dollars en 2019. D’ici 2025, il devrait atteindre 3 billions de dollars.

L’année dernière, le marché coréen sans contact valait 199,6791 billions de wons. Il devrait augmenter de 13,5 % par an d’ici 2023, atteignant 291,9302 billions de wons. Dans ses efforts pour répondre de manière proactive à la transformation sans contact, le gouvernement coréen se concentre sur la découverte de services sans contact proches de la vie quotidienne. Par exemple, les soins de santé, l’éducation, les affaires, la consommation de vie, le divertissement, la logistique et la distribution, l’information et la sécurité, et le transport, et l’amélioration de la compétitivité mondiale. Les institutions qui prennent la tête de ce rôle sont le ministère des Sciences et des TIC et l’Agence nationale de promotion de l’industrie informatique.

Parmi eux, l’Agence nationale de promotion de l’industrie informatique (ci-après dénommée NIPA) découvre et encourage les services sans contact avec la technologie numérique appliquée aux services en face à face à travers le projet « Contact-free Service Activation Project for Daily Life » et les aide à entrer sur le marché mondial. Cette année, le NIPA a soutenu des démonstrations, des applications pilotes, des tests et la commercialisation de sept technologies et services, y compris l’évaluation sans contact, Safe Touch, qui répond aux maladies infectieuses, les soins mentaux intelligents, les robots d’intervention en cas de maladies infectieuses, les services de plate-forme de style de vie avancé, les plateformes de loisirs et de remise

En outre, cinq technologies innovantes sans contact et idées de services appartenant à des startups ont été découvertes. Ils ont également été avancés et commercialisés grâce à la coopération avec des organisations exigeantes. Les services innovants sans contact découverts de cette manière comprennent « Realistic Content Experience Platform », « Customized VR Rehabilitation Program », « Traffic Accident PTSD VR Digital Treatment Device », « Integrated Foreign Currency Management System combined with AI Voice Recognition Robots » et « Artificial Intelligence Art Education Platform ».

Ces 12 services sans contact ont été introduits lors de « InnoFesta 2021 » organisé par le NIPA au KINTEX Exhibition Hall à Ilsan le 25 novembre, attirant une excellente réponse de la part des visiteurs. Ce qui suit est une introduction aux services sans contact dans 12 domaines du mode de vie qui seront en tête du marché mondial des services sans contact.

Système d’évaluation intelligent sans contact

Le « système d’évaluation intelligent sans contact » a été développé par Wissensbaum Co., Ltd. C’est une technologie pour compenser les problèmes qui peuvent survenir lors de l’évaluation sans contact. Par exemple, les tests proxy et la tricherie. Les brevets ont été déposés en tant que méthodes, dispositifs ou programmes pour prévenir la tricherie dans les évaluations sans contact.

Boutons sans contact

L’« écran tactile sûr pour appareils sans contact » de MARKETON Co., Ltd a été développé en tant que technologie tactile sûre sans contact. Il applique des boutons d’ascenseur avec une technologie holographique de pointe pour supprimer autant que possible l’infection virale dans les ascenseurs.

Service de soins mentaux intelligents basés sur le signal biologique

Système de soins mentaux intelligents

NCOM Co., Ltd a mené le projet de démonstration. Cette démonstration était d’un service sans contact utilisant le « Contenu VR sans contact basé sur le signal biologique ». Il s’agit d’un service de soins mentaux intelligents de gestion intégrée de l’hôpital communautaire développé comme un système de surveillance pour évaluer efficacement les changements dans la dépression, l’anxiété, le stress et la qualité de vie. Tous ces indicateurs sont des indicateurs majeurs de la santé mentale dans la communauté.

Service de transfert de marchandises des installations d’isolement

Service de transfert de marchandises de l’installation d’isolement

En outre, SEA INFOTEC Co., Ltd. a construit un service de transfert de marchandises d’installation d’isolement à l’aide de robots autonomes basés sur l’intelligence artificielle. Ce projet a été mené afin que les marchandises puissent être livrées et reçues en toute sécurité en utilisant une méthode d’authentification par empreinte digitale désignée et a été évalué positivement pour son renforcement de la sécurité et de la sûreté.

Avancement et système de GROTTE de la maison modèle de convergence virtuelle

Avancement et système de GROTTE de la maison modèle de convergence virtuelle

Rayzone Co., Ltd. a développé le système d’avancement et de GROTTE des maisons modèles de convergence virtuelle. Il soutient le conseil sur le mode de vie sans contact en mettant en œuvre les fonctions des maisons modèles hors ligne en tant que plate-forme en ligne. En outre, elle peut également mettre en œuvre des services Proptech O2O (Online to Offline).

Plateforme d’entraînement à domicile pour enfants

SAMG Entertainment Co., Ltd. a mené la « plateforme de formation à domicile pour enfants utilisant Global Popular Character IP ». C’était un programme client (application). Son utilisation, partage de contenu bidirectionnel 1:1 sans contact à l’aide de la technologie de réalité augmentée (RA) qui combine l’apprentissage profond de nouvelle génération.

Au service du service de restaurant intelligent basé sur des robots

Robot de service

Kosturn Co., Ltd. a lancé le « Service de restauration intelligente basé sur un robot de service ». Il s’agit d’un système qui sert les aliments rapidement et avec précision en reliant un système de livraison automatique qui livre les aliments cuits en connectant des tablettes électroniques supplémentaires pour la commande au point de vente existant.

Plateforme d’expérience de contenu au volant

Plateforme d’expérience de contenu au volant

En outre, The 4th Wave Co., Ltd. a développé et commercialisé la « Drive-Thru Content Experience Platform ». C’est un système de théâtre qui permet aux utilisateurs de découvrir un contenu réaliste en conjonction avec le mouvement du simulateur à l’ère sans contact.

Programme de réadaptation personnalisé VR pour la paralysie cérébrale

Programme de réadaptation personnalisé VR

PNPMedia Co., Ltd. a développé un « programme de réadaptation personnalisé de la RV pour les patients atteints de paralysie cérébrale » qui a appliqué une formation axée sur les tâches pour doubler l’effet du traitement des patients atteints de paralysie cérébrale pédiatrique.

Système de fourniture VR pour le traitement du SSPT

Mega Works Co., Ltd. est un programme de traitement basé sur le contenu de réalité virtuelle. Il a développé un « système de fourniture de RV pour le traitement du TSPT (trouble de stress post-traumatique) causé par les accidents de la circulation », un service de mode de vie autosoin utilisant des dispositifs de traitement numérique VR.

Système intégré de gestion des devises étrangères

Système intégré de gestion des devises étrangères combiné à un robot autonome de reconnaissance vocale de l’IA

Enfin, OODDY Co., Ltd. a développé un « système intégré de gestion des devises étrangères combiné à des robots autonomes de reconnaissance vocale AI » qui fournit des services de gestion des devises étrangères/voyages à guichet unique en tant que système pour fournir des avantages de services financiers sans contact aux voyageurs nationaux et étrangers.

Musique Plus

Music Plus, plate-forme d’éducation artistique à intelligence artificielle 5G ultra-connectée

Emotionwave Co., Ltd. a présenté « Music Plus, Ultra-Connected 5G Life-Close Artificial Intelligence Arts Education Platform » qui permet aux utilisateurs de faire l’expérience facilement et facilement et commodément du chant réaliste, de la performance, de l’ensemble, de l’éducation musicale et de l’évaluation dans leur vie quotidienne.