VR – Un programme de réadaptation adapté aux patients atteints de paralysie cérébrale infantile

Les cas nationaux et étrangers de paralysie cérébrale infantile sont de 2 à 3 pour 1 000 naissances. Ce taux n’est pas si élevé. Mais l’invalidité persiste souvent toute sa vie et l’effet du traitement n’est pas élevé. Cela est particulièrement vrai dans le cas des patients pédiatriques atteints de paralysie cérébrale. Par conséquent, il est très important de détecter tôt les symptômes qui causent des troubles de paralysie cérébrale de l’enfant et de fournir un traitement approprié. Cela permet de s’assurer que les nerfs moteurs et le développement de la croissance des enfants atteints de paralysie cérébrale sont proches de la normale. Pour résoudre ce problème, PNPMedia a introduit un système de réalité virtuelle avancé. Il a développé un programme de réadaptation personnalisé pour les patients pédiatriques atteints de paralysie cérébrale. Ils l’ont fait en appliquant une formation axée sur les tâches et en présentant un nouveau paradigme de traitement.

Traitement numérique de la paralysie cérébrale infantile

PNPMedia, qui a réalisé ce projet, est une société spécialisée qui développe du contenu médical et de sécurité industrielle VR/AR et produit des plans de production. Elle investit continuellement dans la R&D pour faire progresser la technologie de contenu et crée constamment du contenu innovant en combinaison avec diverses industries.

Le programme personnalisé de réadaptation des patients atteints de paralysie cérébrale pédiatrique VR consiste en un « programme de réadaptation personnalisé pour l’état du patient. En outre, il dispose d’un « système tout-en-un pour les établissements médicaux, d’un système général personnel (portatif). Et un « système de traitement sans contact. Le programme de réadaptation personnalisé sur le statut du patient en fait partie. Il s’agit d’un programme personnalisé qui entraîne les membres supérieurs, les membres inférieurs, la cognition et les fonctions complexes en fonction de l’état du patient. Les professionnels de la santé en réadaptation ont directement organisé ce programme en fonction des données des patients.

En outre, le système intégré pour les établissements médicaux et le système général personnel (portatif) sont divisés en un système intégré. Les hôpitaux et les centres de réadaptation peuvent utiliser ce système intégré. En outre, il existe un système général qui peut être utilisé à la maison. Cela aussi sans l’aide d’experts et grâce à un système de contrôle capable de surveiller l’apprentissage. Il peut être utilisé dans le cadre du traitement de réadaptation des patients atteints de paralysie cérébrale dans les hôpitaux et les entreprises.

Plus de détails

Le nouveau concept du système de traitement sans contact est devenu un sujet brûlant. Il permet aux utilisateurs d’exercer la cognition, le haut du corps, le bas du corps et la combinaison à l’aide de casques et de contrôleurs VR de réadaptation paralysie cérébrale, quel que soit leur emplacement.

PNPMedia Co., Ltd. a déclaré que ce programme sera d’abord personnalisé et distribué aux petits et moyens hôpitaux. Parce qu’il est difficile d’introduire des installations générales en raison de problèmes d’espace en médecine de réadaptation. En outre, il peut être utilisé pour le traitement de réadaptation dans les hôpitaux nationaux et étrangers, les centres de santé, les centres d’aide sociale pour handicapés et les écoles spéciales. Il peut également être utilisé comme manuels pratiques pour les services de physiothérapie et les services d’ergothérapie à l’échelle nationale, ont-ils ajouté.

L’une des industries attendues par ces nouvelles technologies est la santé numérique. Les programmes de réadaptation intégrant des systèmes de VR devraient avoir un impact significatif sur cette tendance. La taille du marché national et étranger de la réalité virtuelle devrait augmenter de 42,9 % par an, contre 5,9271 billions de wons en 2020 et 11,6947 billions de wons en 2022. En particulier, la taille du marché mondial des soins de santé utilisant les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée devrait augmenter de 36,6 % par an, passant de 762,9 millions de dollars en 2017 à 4,997,9 milliards de dollars d’ici 2023, intensifiant ainsi la concurrence technologique pour préoccuper ce marché.