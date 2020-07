Des applications iOS en panne à cause de Facebook, Free améliore votre wifi et Sony investit dans l’éditeur de Fortnite – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du mardi au samedi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions d‘Apple, de Google et de Fitbit. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Facebook, de Free et d’Epic Games (Fortnite). Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Si vous possédez un iPhone, vous en avez peut-être été victime : certaines applications iOS ne fonctionnaient plus depuis quelques jours. Incluant Spotify, Waze ou encore Tinder, ces dernières se fermaient dès leur lancement sans explications. À l’origine du problème, c’est le système d’identification des utilisateurs de Facebook, que de nombreuses applications utilisent. En effet, les développeurs qui utilisent le SDK du réseau social remarquent depuis plusieurs jours de nombreuses erreurs et ont identifié des anomalies. Ce n’est pas la première fois que cela arrive, en plusieurs mois, cette anomalie devient de plus en plus fréquente. À présent, le problème est résolu pour la majorité des usagers mais cela démontre que de nombreuses applications qui ne sont pas directement rattachées à Facebook dépendent tout de même de ses services.

Free améliore le wifi de toutes ses Freebox avec une mise à jour logicielle

Comme prévu, Free vient de déployer une mise à jour majeure pour les Freebox Delta, One, Révolution et Mini 4K. Il s’agit de la version 4.2.0 du système. Au programme, celle-ci améliore notamment les performances et la stabilité du Wifi 2.4 GHz et 5 GHz. D’après Free, la portée de la connexion sans-fil serait aussi améliorée de 60 à 70%. Ce résultat est possible avec l’acquisition d’une société qui a développé le répéteur Wifi de la Freebox Pop, mais aussi optimisé le code Wifi des Freebox à travers cette mise à jour. Ensuite, ce nouveau firmware permettra aux utilisateurs de se connecter au réseau Wifi à l’aide d’un simple QR Code. Ainsi, cela évitera de taper le mot de passe qui est souvent assez long. D’ailleurs, le réseau wifi passe enfin au protocole WPA3 qui accroit sa sécurité par rapport au WPA2. Enfin, il y a également un nouveau contrôle parental et une amélioration des performances pour le protocole IKEv2 utilisé dans les VPN. Pour mettre à jour votre Freebox, il suffit de la redémarrer.

Sony investit dans Epic Games, l’éditeur de Fortnite

Une nouvelle vient de parvenir aux oreilles des fans de jeux vidéos. C’est la rentrée de Sony dans le capital d’Epic Games à hauteur de 250 millions de dollars. L’entreprise qui pèse environ 18 milliards de dollars vient de se faire un nouveau partenaire de choix avec l’éditeur et constructeur de consoles. Qualifié « d’investissement stratégique », Sony possède maintenant 1,4% de part de l’éditeur de Fortnite. Une entrée au capital qui scelle des partenariats déjà effectués auparavant. On pense au concert de Travis Scott qui a attiré 27 millions de personnes sur Fortnite mais aussi la présentation de l’Unreal Engine 5, moteur de jeu d’Epic, sur la PS5. Fortnite reste cependant non exclusif à Sony mais le partenariat qui vient de se nouer pourrait présenter des exclusivités d’Epic Games sur la PS5.

Les actualités du jour autour de Facebook, de Free et d'Epic Games (Fortnite).

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Patrick.