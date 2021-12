iOS 15.2 est disponible : voici les nouveautés pour vos iPhone

Après deux mois de bêta, iOS 15.2 est finalement disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone. Via cette mise à jour, Apple est venu ajouter une très grande quantité de nouveautés. Cela permet une nouvelle fois à Apple de finalement rendre disponibles des fonctionnalités annoncées lors de la présentation d’iOS 15, mais aussi d’en ajouter d’autres biens utiles. Découvrez dans notre article l’ensemble des changements apportés par Apple avec cette nouvelle version.

Les nouveautés de la mise à jour iOS 15.2 sur iPhone

Fin octobre, Apple est venu déployer la mise à jour iOS 15.1 sur les iPhone. Cette dernière apportait notamment SharePlay, la qualité ProRes pour les vidéos et désactiver le mode macro automatique. Désormais, iOS 15.2 est disponible pour l’ensemble des utilisateurs après quatre bêtas. L’occasion pour Apple d’offrir des nouveautés conséquentes sur ses smartphones.

Pour commencer, iOS 15.2 vient apporter le nouvel abonnement à Apple Music : Voice Plan. Disponible à 4,99 € par mois, cette solution permet d’accéder à toutes les chansons, listes de lectures et radios d’Apple Music, mais uniquement grâce à Siri. Le service de streaming musical vient aussi profiter d’une fonction de recherche dans les listes de lecture.

Au niveau de la vie privée, Apple vient ensuite annoncer la disponibilité du rapport de confidentialité des applications. Ce dernier permet tout simplement d’y accéder depuis la section Confidentialité dans les Réglages. Elle permet de visualiser les données utilisées par les applications installées sur votre iPhone (localisation, photos, appareil photo, microphone, contacts…) au cours des sept derniers jours. Il est d’ailleurs possible de directement modifier les autorisations accordées aux applications.

Toujours dans le monde de la confidentialité, les utilisateurs d’iCloud+ peuvent maintenant masquer leur e-mail lorsqu’ils envoient un message via Mail. Pour protéger les enfants (uniquement disponible sur iOS 15.2 aux États-Unis), Apple est venu ajouter dans « Siri, Spotlight et Safari Search des conseils pour aider les enfants et les parents à rester en sécurité en ligne et à obtenir de l’aide dans les situations dangereuses » ; ainsi que la fonction Communication Safety afin de masquer les photos sexuellement explicites reçues par des enfants de moins de 13 ans dans Messages.

Apple permet ensuite avec iOS 15.2 de pouvoir léger ses données en cas de décès. Les contacts légataires enregistrés sur l’iPhone pourront ainsi accéder à l’héritage numérique du défunt : photos, messages, notes, fichiers, contacts, apps téléchargées, sauvegardes d’appareils… mais pas son trousseau iCloud. Pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, le mode macro devient plus intelligent grâce à une option activable dans les paramètres : Commande macro. Grâce à cette dernière, une icône en forme de fleur s’affiche directement lorsque vous vous rapprochez très près d’un sujet. Un clic dessus permet de désactiver le mode macro.

Parmi les autres ajouts, on note que l’application TV permet désormais d’acheter ou louer des films et séries disponibles sur l’iTunes Store ; CarPlay affiche les cartes détaillées de Plans ; les mots-clés peuvent être supprimés ou renommés dans Rappels et Notes ; et le mode Réserve des iPhone permet à l’application Localiser de réparer les iPhone durant une période de cinq heures.

En plus de tout cela, Apple est venu annoncer la correction des bugs suivants grâce à iOS 15.2 :