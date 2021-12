Google Chrome devient 25 % plus rapide sur Windows

Lorsqu’on navigue sur internet, on veut que son ordinateur soit rapide, peu importe le nombre d’onglets ou de fenêtres ouverts. Bonne nouvelle, Google est venu rendre son navigateur plus performant depuis la mise à jour Chrome 86. Pour cela, une nouvelle technologie permettant de réduire la consommation d’énergie des fenêtres obstruées, soit en arrière-plan, a été mise en place.

Un Google Chrome plus rapide grâce à la prise en compte des fenêtres en arrière-plan

Outre l’arrivée de nouvelles fonctionnalités, Chrome voit ses performances améliorées à chaque mise à jour. Dans un billet de blog publié le 9 décembre 2021, Google est venu mettre en lumière de récents changements effectués à ce sujet. La firme de Mountain View est ainsi venue expliquer les améliorations intégrées au navigateur via la mise à jour Chrome 86 lancée en octobre 2020. Dans les détails, cette version est venue réduire la consommation des fenêtres présentes en arrière-plan n’ayant pas été minimisées.

Google explique avoir opéré ce changement après avoir « constaté que près de 20 % des fenêtres Chrome sont complètement couvertes par d’autres fenêtres, c’est-à-dire obstruées. Si ces fenêtres obstruées étaient traitées comme des onglets d’arrière-plan, on constaterait une hausse des performances« . Afin de savoir si une fenêtre en arrière-plan est obstrué par une autre fenêtre, l’entreprise américaine souligne avoir développé un système permettant de connaitre « l’emplacement des fenêtres natives non Chrome sur l’écran de l’utilisateur« . Cela permet ainsi au navigateur d’automatiquement réduire les ressources allouées aux fenêtres se situant en arrière-plan, soit celles qui ne sont pas activement utilisées par les utilisateurs.

En terme d’amélioration de performances, Google explique que cette nouveauté a permis d’offrir un démarrage plus rapide de 8,5% à 25,8%, de baisser l’utilisation de la mémoire graphique de 3,1 % et les bugs du moteur de rendu de 4,5 %. Concernant l’amélioration des performances du démarrage rapide, Google précise que Chrome se concentre désormais sur les fenêtres qui n’étaient pas obstruées par d’autres auparavant. De ce fait, la firme explique : « Si Chrome restaure deux fenêtres plein écran ou plus au démarrage, l’une des fenêtres risque d’être obstruée. Chrome sautera désormais une grande partie du travail pour cette fenêtre, économisant ainsi des ressources pour la fenêtre de premier plan qui est plus importante« .

