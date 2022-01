Le trading a-t-il mauvaise ou bonne presse ?

De nos jours, il existe de nombreux sites de trading accessibles à tous. Il faut cependant posséder de bonnes bases afin de réussir ces opérations de marché et gagner de l’argent. Le trading n’est en effet pas aussi simple qu’il n’y paraît. Il nécessite des connaissances et un apprentissage hors pair. Il est également important de bien choisir son courtier pour effectuer les opérations. A-t-il pourtant bonne presse aux yeux du grand public ?

Développement du trading sur internet

Communément traduit en français par « opérations de marché », le trading correspond aux différentes interventions effectuées sur les actifs financiers. Cela peut correspondre à des ordres d’achat ou à des ordres de vente. Réalisées par les traders, ces opérations peuvent concerner tous les actifs financiers, que ce soit des actions, des indices, le forex ou encore une obligation.

Le trading est pratiqué dans une institution boursière ou financière et s’effectue le plus souvent à la criée. Or, avec le développement de nombreux sites internet dédiés à ce domaine, ces opérations se font de plus en plus ligne. Il est donc capital de bien savoir se former au métier de trader et bien choisir son broker, qui correspond à un courtier financier servant d’intermédiaire afin d’effectuer ces ordres d’achat ou de vente.

Quel trader êtes-vous ?

Différents types de traders existent dans le milieu de la finance. Faisons le point sur chacun d’eux.

Le trader particulier

Bon nombre d’entre vous ont dû un jour ou l’autre acheter des actions d’une entreprise avec vos fonds propres. Cette catégorie regroupe ainsi les simples épargnants qui n’ont pas de structure et agissent en leur âme et conscience. Si vous souhaitez devenir un trader particulier, il vous faut ouvrir un compte adapté comme le PEA (Plan d’épargne en actions).

Le trader de matières premières

Il s’agit d’un professionnel qui agit sur les prix des matières premières (pétrole, cacao, or…) sur les marchés financiers. Il peut soit utiliser ses ordres à des fins personnelles, soit les échanger aux industries concernées par l’une des matières premières.

Le trader en banque

Ce professionnel de la finance intervient avec l’argent des banques sur les marchés financiers. C’est là où sont réunies de grosses sommes d’argent du fait de moyens capitaux.

Le trader pour comptes propres

Cette catégorie regroupe de nombreux professionnels du métier. Agissant avec leur propre argent, les traders institutionnels comme indépendants se doivent d’être parfaits dans leur approche des opérations du marché.

Où effectuer du trading ?

De nombreuses options sont possibles afin de maîtriser le trading et ainsi pouvoir connaître les rudiments de ce domaine.

Passez par un site de trading

Se connecter via un site de trading est la meilleure solution pour réaliser vos opérations de marché. Grâce au développement de nombreux sites internet dans le domaine, devenir trader est devenu plus accessible. Ces sites proposent des aides et des guides afin de mieux comprendre le trading et de mieux le maîtriser.

En utilisant des plateformes spécifiques comme MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, votre approche du trading est ainsi facilitée. Grâce à ces brokers, vous pouvez également développer vos compétences en choisissant un compte démo par exemple. Sur celui-ci, vous n’aurez pas à utiliser votre argent réel directement. Cela vous permettra ainsi de mieux appréhender le trading avant de vous lancer directement. La plupart des sites de trading proposent d’accéder aux différents actifs financiers (Forex, actions, matières premières…) et aux diverses formes de trading. Ces dernières peuvent aller du trading automatique au trading social, en passant par le trading d’options. Vous pouvez ainsi choisir le domaine qui vous convient et vous intéresse.

Formez-vous au trading en ligne

Pour mieux appréhender le métier de trader, il est important de bien se former. Les courtiers en ligne l’ont d’ailleurs bien compris en proposant de nombreux supports explicatifs afin que vous deveniez un trader réputé. Sur ces sites, il existe ainsi de nombreux sites et vidéos qui vous permettront de maîtriser le trading sans avoir fait d’études au préalable dans le domaine. Au travers de vidéos explicatives, vous connaîtrez sur le bout des doigts la volatilité, l’approche du marché ou encore les instruments financiers complexes.

Les sites de trading répertorient également bon nombre de guides pour avoir une meilleure approche du trading. Cela vous permettra de travailler plus sereinement dans ce domaine. Proposées par des professionnels de la finance, ces formations sont idéales pour les personnes en quête de reconversion professionnelle.

Apprenez le trading dans une école spécialisée

Les professionnels de la finance sont généralement recrutés au sein d’écoles de commerce ou d’ingénieurs. Ces établissements permettent en effet une maîtrise détaillée de tous les mécanismes du trading. Avec une formation en bac +5, vous aurez ainsi tous les éléments nécessaires pour connaître les bourses, les marchés financiers ou encore la stratégie financière. À la fin de votre cursus, il est fortement probable que vous accédiez à un poste à forte responsabilité et que vous soyez un pro de l’économie et des finances.

Ces écoles spécialisées demandent d’avoir d’excellentes connaissances en mathématiques. Vous pourrez ainsi effectuer un MBA trading sans trop de difficulté. Si vous choisissez la voie universitaire pour devenir trader, c’est également possible. Vous pouvez effectuer un master en finance, en mathématiques ou encore en économie afin de parfaire vos connaissances. Le chemin sera plus tortueux qu’une formation spécialisée en trading, mais vous pourrez tout de même arriver à vos fins.

De nombreuses étapes sont nécessaires afin de bien aborder le métier de trader.

Choisissez le meilleur courtier pour trader

La première étape consiste à opter pour le bon broker afin d’apprendre à trader. De nombreux sites existent et vous apporteront aide et conseils nécessaires pour maîtriser ce domaine. Vous devez également savoir quelle forme de trading vous voulez effectuer :

le scalping : il s’agit d’un trading à court terme où de petits profits sont réalisés au meilleur moment d’une journée.

Le day trading : style reconnu pour les novices, il est très populaire et se concentre sur l’analyse technique (représentation graphique), fondamentale (situation financière globale et autres indicateurs importants) et sur les actualités économiques.

Le swing trading : connu également sous le nom de trading de position, il porte l’attention sur le sentiment du marché et sur les analyses fondamentales et techniques.

Il existe également le trading automatique, où les interventions sont réalisées par des robots à la place de l’humain et le trading haute fréquence, à but lucratif. Grâce à ces sites internet, vous pourrez ainsi définir quel style est le plus adapté à vos envies et vos besoins.

Optez pour une formation de qualité

Comme précédemment évoqué, il est important de choisir une formation adaptée à ses besoins afin de parfaire ses connaissances en trading. Vous maîtriserez ainsi mieux votre stratégie d’investissement et appréhenderez à la perfection les marchés financiers. Vous pouvez choisir le même site pour vous former en ligne et débuter le trading.

Ouvrez un compte sur le broker

Une fois que vous avez choisi votre plateforme, vous pouvez ouvrir un compte afin de vous lancer dans le trading. De nombreuses informations vous seront demandées afin de pouvoir valider votre compte. Il s’agit de votre nom et prénom, votre identifiant, votre adresse mail, votre mot de passe ou encore votre numéro de téléphone. Pour valider ce compte, deux documents seront nécessaires, à savoir une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire…) et un justificatif de domicile de moins de 6 mois. Après avoir fourni ces documents, vous pourrez découvrir le trading avec un compte démo.

Lancez-vous sur un compte démo

De nombreuses plateformes vous proposent d’ouvrir un compte démo afin de vous entraîner au trading. Avec cet outil, vous n’avez pas besoin de mettre directement votre argent en ligne. Vous pourrez ainsi maîtriser les différentes notions comme l’effet de levier ou encore le spread (différence entre le prix d’achat et de vente) par exemple. C’est fort utile afin de bien comprendre le trading par la pratique. Avec un compte démo, vous avez une somme d’argent de base que vous pouvez utiliser afin d’effectuer des opérations de marché. Vous pourrez appréhender avec plus de facilité les différentes fonctionnalités de votre courtier.

Déposez une somme d’argent sur votre compte

Une fois votre entraînement terminé, place au réel. Chaque site de trading demande un montant minimal à déposer sur son compte afin de se lancer. Déposez votre somme d’argent, choisissez votre mode de paiement et vous serez prêt à démarrer le trading. Il est très souvent conseillé d’avoir un compte adéquat comme un PEA, une assurance vie ou encore un compte titre pour pouvoir se lancer.

Réalisez vos premiers achats d’actions

Dès lors que votre compte a été approvisionné, vous pouvez réaliser vos premières opérations. Que ce soit en bourse, en Forex ou d’autres actifs financiers, utilisez bien tous les outils et les connaissances que vous avez appris afin d’opter pour les bonnes actions à acheter. Si vous avez peur de mal maîtriser le marché, n’hésitez pas à faire du trading social. Cette technique consiste à copier les positions des meilleurs traders afin de constater les opérations réalisées par des personnes plus aguerries.

Trading : quelle différence avec le cinéma ?

Dans les films, le trader est perçu comme un pro de la finance qui amasse de l’argent et des filles. De nombreux films ont mis en lumière le métier de trader, comme « Le Loup de Wall Street » de Martin Scorsese, avec l’ascension fulgurante de Jordan Belfort (joué par Leonardo DiCaprio) en enfreignant la loi ou encore « Wall Street » d’Oliver Stone, qui relate la véritable histoire de Michael Milken (Charlie Sheen), un jeune loup attiré par l’argent facile.

Les dérives du trading évoquées au cinéma

Malheureusement, le cinéma s’est beaucoup concentré sur les dérives de la spéculation financière, à l’image du film « Le Sucre » qui reprend une escroquerie réalisée sur une bulle spéculative sur le marché des matières premières. Le cinéma accentuant les dérives pour plus de sensationnalisme, les films développant l’idée de trading ne sont pas forcément très valorisants pour les professionnels de la finance. Seul « Margin Call » met en lumière les coulisses de ce secteur. Il est vrai que le réalisateur J. C. Chandor s’est fortement documenté et s’est renseigné auprès de nombreux professionnels du secteur, à commencer par son père. L’accent est ainsi mis sur les protagonistes.

Les qualités d’un trader

La perception mise en avant par les films n’est pas forcément la même dans la réalité. Bien sûr, l’argent peut couler à flot avec une bonne maîtrise du secteur financier. Il faut cependant bien gérer son stress et chaque profil est différent.

Pour être un bon trader, vous devez d’abord définir vos objectifs et maîtriser les techniques. Même si l’approche populaire du trading peut être négative, vous pourrez en retirer que du bon grâce à une bonne connaissance du secteur. Il faut savoir être modéré et objectif dans son approche du trading. En appliquant les bonnes techniques comme le Take-Profit ou le Stop-Loss, vous saurez en retirer tous les bénéfices.

Pour réussir à faire du profit, vous devez également élaborer une bonne stratégie de trading. En réalisant les bonnes opérations sur les marchés, vous serez à coup sûr gagnant. Vous n’aurez peut-être pas la vie d’un Jordan Belfort comme au cinéma, mais vous saurez bien vivre sur la durée en toute légalité. Vous devez enfin posséder plusieurs qualités indispensables au métier de trader. Vous devez ainsi faire preuve :

de sang-froid,

de patience,

de rigueur,

de persévérance.

Si vous disposez de ces qualités, vous saurez mieux analyser les marchés et donc mieux investir. Même si l’accent est mis sur les dérives au cinéma, le trading peut avoir bonne presse dans la vie de tous les jours. Ce domaine est devenu de plus en plus accessible grâce au développement de sites de trading en ligne. En optant pour le bon courtier et en ayant une bonne formation et des connaissances sur les éléments techniques, vous pourrez devenir un bon trader. Vous obtiendrez ainsi les dividendes de votre travail.