Chrome 97 : voici les nouveautés du navigateur de Google

Pour fêter la nouvelle année, Google vient de revenir avec une mise à jour pour son navigateur Chrome. Par le biais de la mise à jour Chrome 97, la firme américaine apporte logiquement plusieurs nouveautés afin d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs. Parmi les ajouts, nous retrouvons notamment la suppression des données stockées par les sites Web visités, une amélioration notable des WebApps ou encore une nouvelle API des plus discutables.

Les nouveautés de la mise à jour Chrome 97

Après Chrome 96 à la mi-novembre, Chrome 97 vient d’être déployé par Google en ce début de mois de janvier 2022. Via cette mise à jour, Google vient tout d’abord ajouter une option de confidentialité permettant de supprimer les données stockées par un site internet visité récemment. Les utilisateurs peuvent d’ailleurs choisir d’effacer les données d’un ou plusieurs sites en particulier ou de tous les sites consultés. Afin d’accéder à cette nouveauté de Chrome 97, il suffit de se rendre dans les Paramètres du navigateur, puis dans la section Sécurité et confidentialité, Paramètres des sites, puis Afficher les autorisations et les données enregistrées pour les différents sites.

Sur Android et iOS, Google Chrome 97 vient profiter d’une nouveauté intéressante : la possibilité d’appliquer un niveau de zoom différent sur chaque site. L’option est activable en se rendant directement à l’adresse chrome://flags/#enable-accessibility-page-zoom. Il sera ensuite possible d’appliquer un zoom en cliquant sur le bouton en forme de cadenas dans la barre d’adresse, puis sur le bouton Zoom. Deux petites améliorations ont ensuite été apportées à Google Chrome : un meilleur rendu des WebApps ; ainsi qu’une meilleure détection des contenus HDR afin qu’ils soient affichés ou non sur certains sites.

Dernier ajout de Chrome 97, Google vient d’ajouter à l’API Keyboard un nouvel attribut : Keyboard MAP. Grâce à ce dernier, les sites internet peuvent prendre connaissance des touches du clavier sur lesquelles vous appuyez en fonction de la disposition du clavier (QWERTY, AZERTY…) lorsque vous visitez leur plateforme. Le problème est que cet ajout pourrait éventuellement poser des problèmes de confidentialité. Apple et Mozilla ont d’ailleurs déjà partagé leurs craintes que ce système concernant la possible utilisation de ces informations pour faire du fingerprinting, soit le fait d’élaborer une empreinte numérique permettant aux sites Web d’identifier l’utilisateur. Pour finir, 37 failles de sécurité ont été corrigées via Chrome 97.

