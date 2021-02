Les meilleurs t-shirts de jeux vidéo

Publicité

Rassemblant petits et grands autour d’une même passion, celle de s’aventurer dans des univers virtuels et amusants, les jeux vidéo font incontestablement partie intégrante de notre quotidien, et plus particulièrement de la « pop culture geek ». Toutes les personnes appartenant à cette culture sont tellement passionnées qu’elles ont même accordé une importance particulière à leur tenue vestimentaire et notamment aux t-shirts. À l’effigie de leurs jeux ou de leurs personnages favoris, ces derniers leur permettent d’afficher leur passion pour les jeux vidéo. Si vous êtes aussi passionné que ces geeks et souhaitez faire partie de leur culture, il vous faut alors trouver les meilleurs t shirts jeux vidéo.

Quand le jeu vidéo devient une référence culturelle

Longtemps assimilé à un simple logiciel, le jeu vidéo est dorénavant considéré comme étant un chef-d’œuvre artistique à part entière. Voilà pourquoi, il a réussi à se faire une place parmi les pratiques culturelles de notre société, notamment aux côtés du cinéma, de la musique, de la littérature, etc. En France, on le retrouve dans quasiment tous les foyers, et plus de 4 millions de Français y jouent au moins 1 heure par jour.

Le jeu vidéo fait de plus en plus d’adeptes, notamment du fait des graphismes, de la scénarisation ainsi que du gameplay qui ne cessent de se perfectionner. Si les adolescents étaient toujours sa principale cible, le spectre des joueurs tend désormais à s’élargir grâce à une offre aussi diversifiée que segmentée. À l’instar du cinéma, le jeu vidéo est un univers où s’entremêlent différents genres, allant de la science-fiction au thriller, en passant par la romance, la comédie, l’action…

Soulignons par ailleurs qu’aujourd’hui, le jeu vidéo est devenu économiquement puissant à tel point que son influence s’étend à d’autres créations artistiques, entre autres le cinéma et la littérature. Il a de surcroît permis une évolution incontestable dans l’univers du multimédia et du digital. Si l’on résume son parcours depuis sa démocratisation, il est passé du statut incertain de divertissement avouable et imaginatif à une véritable référence culturelle.

Quoi qu’il en soit, dans le cas où vous souhaitez arborer fièrement votre passion pour les jeux vidéo tout en restant fidèle à la pop culture geek, un t shirt de jeux vidéo à l’effigie de l’un des personnages devenus une icône de cette culture est un véritable must have. Pacman, Sonic, Mario, Zelda, Space Invaders… vous trouverez votre bonheur sur des sites spécialisés.

T shirt jeux vidéo : opter pour les meilleures références pop culture geek

Lorsque l’on parle de jeu vidéo, on ne peut qu’évoquer certains personnages qui ont marqué le domaine. Devenus des icônes de la pop culture geek, ces personnages ont fini par influencer les codes vestimentaires des « geeks ». Pour affirmer leur identité et l’afficher devant les autres, ils misent sur des t-shirts jeux vidéo mettant en valeur les personnages les plus emblématiques tels que :

Mario

Mythique, iconique, emblématique…, autant de qualificatifs peuvent désigner le personnage de jeux vidéo le plus connu au monde et bien sûr la mascotte de la firme Nintendo : Mario. Il doit sa popularité qui est quasiment sans limites, notamment au fait qu’il est présent dans pratiquement toutes les consoles Nintendo, sa grosse moustache, son béret rouge, son accent italien, son allure sympathique, mais surtout à ses innombrables aventures farfelues.

Link

Link est le personnage principal de la série the Legend of Zelda, un héros Hylien que les Dieux ont choisi pour avoir en charge le morceau de triforce du courage. Il s’est aussi offert quelques apparitions ailleurs, sous la forme d’easter-egg, de caméos ou en tant que personnage dans Smash Bros. C’est un personnage dont le fond de la pensée est difficile à appréhender, car comme on le sait tous, il ne parle pas et ne s’exprime qu’au travers de ses expressions faciales. Créé en 1986 par Shigeru Miyamoto et faisant partie des rares personnages ayant traversé l’histoire vidéoludique en laissant une nette empreinte dans l’esprit de nombreux joueurs, ce héros à la tunique verte est aujourd’hui un incontournable de la culture geek, mais aussi le pilier de la firme Nintendo.

Pac-Man

Né en 1979 sous la mine de Toru Iwatani et représenté par une tête jaune, Pac-Man est la première véritable mascotte de l’univers du jeu vidéo. Aujourd’hui, il est toujours considéré comme étant un personnage emblématique bien qu’il ne soit plus aussi populaire qu’au cours du XXe siècle. Quoi qu’il en soit, Pac-Man demeure intimement lié à l’époque des jeux d’arcade dans lesquels il doit parcourir différents niveaux de parcours labyrinthiques et manger toutes les pac-gums s’y trouvant. Il se trouve aussi dans de nombreuses productions visant à raviver la flamme des passionnés du rétrogaming ayant grandi avec lui dans les années 80.

Lara Croft

Parmi les personnages emblématiques du jeu vidéo figure également la belle Lara Croft, qui n’est autre que l’héroïne de la saga Tomb Raider dont le tout premier épisode a vu le jour en 1996. La popularité de cette aventurière sexy, musclée, froide, intrépide et téméraire est comme on la retrouve hors du jeu vidéo. Lara Croft a fait des apparitions dans des comics et bandes dessinées, mais également dans deux films où elle est incarnée par Angelina Jolie. Elle est de surcroît le symbole d’un mouvement d’émancipation féminine où les femmes peuvent être aussi performantes physiquement que les hommes. Car dans la majorité des cas, les personnages féminins correspondent à un prix ou à un objectif dans les jeux vidéo, et sont par conséquent relégués au second plan.

Samus Aran

Lara Croft n’est pas le seul personnage féminin le plus emblématique du jeu. Il y a également Samus Aran, cette fameuse ex-soldat de la Fédération galactique devenue chasseuse de primes intergalactique qui se cache derrière une armure motorisée. Ce chef-d’œuvre d’Hiroji Kivotake a fait sa première apparition dans Metroid en 1986, un jeu de tir en side-scrolling. Aujourd’hui, elle a acquis le statut de personnage pop-culture.

Sonic

Sonic the Hedgehog, ou Sonic tout court, est le personnage ayant déclenché la guerre des consoles qui a marqué le début des années 90 et au sein de laquelle on a vu s’affronter deux firmes nippones qui ne sont autres que Nintendo et SEGA. Aujourd’hui, ce hérisson bleu, ayant habituellement pour mission de déjouer les plans de Robotnik dans son idée de dominer le monde, s’aventure de machine à machine. Bien qu’étant moins connu que son rival de l’époque, notre plombier préféré Mario, il demeure l’une des mascottes les plus emblématiques du jeu vidéo, surtout des années 90.

