OnePlus 8T disponible : le récapitulatif des dernières annonces

Après plusieurs semaines de teasing, sur la batterie, l’écran ou le design, OnePlus vient enfin de dévoiler toutes les informations sur son nouveau OnePlus 8T, le dernier smartphone haut de gamme de la marque chinoise.

OnePlus 8T : le récap des infos

Comme annoncé au cours des précédentes conférences, le OnePlus 8T se dotera de nombreux atouts qui feront de lui un concurrent sérieux sur le marché des smartphones haut de gamme. En « repoussant à nouveau les limites » avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités, OnePlus espère gagner de nouvelles parts de marché avec son dernier Flagship.

15 minutes pour charger la batterie avec Warp Charge 65

Si l’on ne devait qu’une seule annonce de ce téléphone, ce serait probablement sa batterie. Avec la promesse d’une journée de charge en 15 minutes à l’aide du Warp Charge 65, OnePlus a placé la barre très haut. Composés d’un système à deux batteries, les OnePlus 8T pourront donc être prêts à affronter une journée de travail en quelques instants. Au total, la marque annonce qu’il faudra seulement 39 minutes pour charger le smartphone complétement.

Le OnePlus 8T et son écran 120Hz, pour toujours plus de fluidité

En plus d’une batterie record, OnePlus a également annoncé d’excellentes performances visuelles. Avec un écran à 120Hz, la navigation sur ce nouveau smartphone haut de gamme semblera plus fluide que jamais. Fort de son succès, il est d’ailleurs le premier smartphone 120Hz à obtenir la note A+ sur son écran de la part de DisplayMate. Avec une note de couleurs de 0,3 JNCD (Just noticeable Color Difference), l’écran du OnePlus 8T offre la meilleure précision colorimétrique du marché. Enfin, avec 8000 niveaux de luminosité différents, l’écran assure des transitions d’intensités lumineuses confortables et naturelles.

Des performances forgées pour faire face à toutes les situations

Le OnePlus 8T s’accompagnera d’un processeur Qualcomm® Snapdragon ™ 865 5G et d’un système Snapdragon X55 5GModem-RF qui présentent de nombreux avantages. Avec ces merveilles technologiques au cœur de son Flagship, OnePlus offre une connectivité 5G multi-gigabit de très haute volée, du gaming sans interruption pendant plusieurs heures et des expériences d’intelligence artificielle sans égales.

À l’aide d’un stockage allant jusqu’à 256Go en Flash UFS 3.1, le OnePlus 8T offre une fluidité et une stabilité impeccable dans la gestion des données. Cela offre par exemple une des captures 4K les plus fluides du marché.

Ce téléphone tournera sous OxygenOS 11, qui sera donc officiellement le premier smartphone à tourner sous cette version du système d’exploitation de OnePlus.

Des photos toujours plus belles avec le OnePlus 8T

Concernant les capteurs pour la photo et la vidéo, OnePlus promet un téléphone robuste et polyvalent. On y retrouve ainsi quatre caméras, avec un objectif principal de 48Mpx, un ultra grand angle de 16Mpx et deux objectifs macro et monochromes dédiés.

OnePlus 8T : Prix et disponibilité

Concernant le prix, OnePlus a annoncé que les téléphones seront disponibles selon les options suivantes : Le OnePlus 8T Argent Lunaire 8Go+128Go sera disponible à partir de 599€, et le OnePlus 8T Vert Aquamarine 12Go+256Go sera lui à 699€.

Les appareils sont disponibles sur le site de OnePlus en précommande dès aujourd’hui, ce mercredi 14 octobre. Sinon, les appareils sont également disponibles sur Amazon !

Produit disponible sur OnePlus 8T Lunar Silver | Écran 6.55" 120Hz FHD+ Fluid Display | 8 Go de RAM + 128 Go de Stockage | Quad Caméra | 65W Warp Charge | Double SIM | 5G | 2 ans de garantie

Voir l'offre 599,00 €

