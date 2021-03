Sony XR A80J : La TV à intelligence cognitive disponible en précommande

Sony lance les précommandes son téléviseur OLED 4K HDR BRAVIA XR A80J. La gamme BRAVIA XR dotée du Cognitive Processor XR reposant sur une nouvelle méthode de traitement des données. Selon Sony celle-ci dépasserait l’IA traditionnelle pour reproduire les images et le son tels que nous les percevons.

Une TV plus intelligente avec l’aide le Cognitive Processor ?

La promesse de Sony sur le XR A80J avec le Cognitive Processor est une analyse globale de l’image. En effet, lorsque nous voyons des objets, nous fixons inconsciemment certains points bien particuliers. Le processeur Cognitive Processor XR divise l’écran en centaines de zones et détecte l’emplacement du « point focal » dans l’image afin d’avoir un résultat plus fin. Lors du traitement par une IA traditionnelle, celle-ci va venir analyser de façon indépendante les éléments de l’image comme la couleur, le contraste et les détails. La promesse de Sony est que le Cognitive Processor XR analyse chaque élément comme une IA classique néanmoins elle va également analyser les interdépendances des éléments entre eux afin de se rapprocher du fonctionnement de notre cerveau. L’objectif de cette technique est d’ajuster tous les éléments les uns entre eux afin d’optimiser le résultat final.

Le Cognitive Processor XR ne s’arrête pas à l’analyse de l’image. En effet, il peut également analyser la position du son dans l’image afin de synchroniser parfaitement le son et l’action à l’écran. En outre, il convertit tout signal audio en son surround 3D pour une meilleure immersion.

La Bravia XR A80J s’attaque à tous les domaines

Du changement du côté de l’interface puisque la XR A80J adopte désormais Google TV. C’est la nouvelle mouture de l’os TV de Google. On retrouve évidemment tout les avantages des services Googles tels que Google Assistant ou en encore Chromecast. La TV est également équipée d’Amazon Alexa, mais également de Airplay2, Homekit et AppleTV pour les amateurs de la pomme croquée.

La XR A80J est équipée pour le gaming avec de l’HDMI 2.1, ce qui lui permet de proposer du gaming 4K à 120 fps et en VRR. Enfin, on retrouve évidemment les différentes normes HDR et du son 3D Dolby Atmos.

Prix et lancement

La Bravia OLED XR A80J est proposée en 55 pouces à 1999€ ou bien en 65 pouces à 2699€. Une version 77 pouces est également attendue, néanmoins nous n’avons pas plus de précision à l’heure à laquelle nous écrivons ses lignes. Néanmoins, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.