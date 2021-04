Facebook lance Sparked, une application de speed dating vidéo

En début de semaine, Facebook a dévoilé un nouvel outil pour permettre à ses utilisateurs de faire des rencontres sur internet : Sparked. Accessible à travers une nouvelle application, le service permet de faire des rencontres grâce une session de speed dating vidéo durant seulement quatre minutes.

En octobre 2020, Facebook annonçait l’arrivée en France d’un tout nouveau service permettant de faire des rencontres : Dating. Après quelques mois de fonctionnement, le géant des réseaux sociaux n’a cependant pas fini d’user de différentes solutions afin de vous faire découvrir votre âme sœur. En effet, une nouvelle application du nom de Sparked vient d’être dévoilée.

Facebook veut à tout prix vous aider à trouver l’amour

La nouvelle application de Facebook se définit comme « une application de rencontres vidéos avec des personnes bienveillantes ». 100 % gratuite, cette dernière ne comporte aucun moyen pour les chérubins de découvrir le profil public de leurs interlocuteurs, effectuer des swipe, envoyer des DM…

Afin de permettre à deux utilisateurs de Sparked d’être mis en contact durant une séance de speed dating, l’application aura besoin de plusieurs informations pour faire rencontrer des êtres pouvant se plaire mutuellement. Il sera ainsi nécessaire de renseigner le genre auquel on s’identifie, celui par lequel on est attiré, préciser nos centres d’intérêt, mais aussi expliquer quelles sont pour nous les qualités d’une personne bienveillante.

Suite à ces renseignements, c’est l’heure de faire des rencontres. Le premier contact durera seulement quatre minutes et se déroulera via un appel vidéo. Si vous avez apprécié un échange, vous pourrez alors programmer un nouveau rendez-vous de 10 minutes cette fois-ci afin de faire plus ample connaissance. Après cet appel, l’application proposera enfin aux deux interlocuteurs d’échanger leurs comptes Instagram ou de continuer à discuter sur Messenger.

Pour le moment, le service Sparked est uniquement disponible en bêta-test sur le web à l’adresse suivante. En fonction du succès rencontré, Facebook pourrait envisager de déployer la solution sur Android et iOS.