Amazon : Fire TV Stick, Kindle ou Echo – Idées Cadeaux Noël

À l’approche de Noël, il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. Tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Aujourd’hui, nous vous présentons l’écosystème Amazon avec des idées cadeaux accessibles pour tous les gouts.

Fire TV Stick : donnez une nouvelle vie à votre ancien téléviseur

Sorti il y a quelques années en France, le Fire TV Stick est un boîtier multimédia conçu par Amazon qui a la particularité d’être décliné en plusieurs versions dont Lite, classique et 4K Ultra HD.

Le Fire TV Stick est dédié au streaming de musique et de vidéo sur une TV non connectée, simplement via un port HDMI. Le modèle Lite du Fire TV Stick, que nous avons testé, permet de profiter d’un streaming rapide en Full HD et est livré avec la télécommande vocale Alexa | Lite.

Pour information, la télécommande en question n’est pas équipée de boutons de contrôle de la TV qui ne permet pas de commander la mise sous/hors tension ni le volume de la TV, de la barre de son ni du récepteur. Pour en profiter, il faudra opter pour la version classique du Fire TV Stick qui est vendue quelques euros plus cher. Enfin, pour bénéficier d’une qualité vidéo 4K ultra HD (si votre TV est compatible), c’est la version Fire TV Stick 4K qui vous faut !

En partenariat avec Amazon Fire TV Stick with Alexa Voice Remote (2e Génération) Neuf 59.99 € Voir l'offre Neuf 64.99 € Voir l'offre

Produit disponible sur Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa (avec boutons de contrôle de la TV) | Appareil de streaming HD

Voir l'offre 39,99 €

Kindle Paperwhite : la liseuse incontournable

Si vous ne savez pas quoi (vous) offrir à Noël et que vous aimez lire, la liseuse Kindle Paperwhite d’Amazon pourrait vous intéresser. Cette liseuse vous permet de lire des milliers d’e-books Amazon à) un tarif raisonnable.

Fine et légère, elle s’emporte partout, se range facilement dans votre sac et vous pouvez même lire dans le noir. Son écran haute définition de 6 pouces est garanti sans reflet et se lit comme une page de papier, même lorsque vous êtes en plein soleil.

Ce Kindle Paperwhite s’accompagne d’une version baptisée Signature Edition qui se démarque par une mémoire interne étendue à 32 Go, une compatibilité avec la recharge sans fil et la présence de capteurs permettant d’ajuster automatiquement l’éclairage de l’écran doté de 17 leds.

Enfin, à l’instar de la Paperwhite, la Signature Edition est certifiée IPX8, donc capable de résister à une immersion dans 2 m d’eau pendant 1 h.

En partenariat avec Amazon Kindle Paperwhite 8Go (2021) Neuf 139.99 € Voir l'offre Neuf 178.51 € Voir l'offre

Produit disponible sur Nouveau Kindle Paperwhite (8 Go) | Désormais doté d'un écran 6,8" et d'un éclairage chaud réglable | Sans publicités

Voir l'offre 149,99 €

Amazon Echo Dot : une enceinte connectée minimaliste

Les enceintes connectées sont un cadeau idéal à offrir à Noël pour des amis technophiles. L’Echo Dot d’Amazon permet d’écouter de la musique dans n’importe quelle pièce de la maison, et pour répondre à toutes vos questions : quel temps fera-t-il demain ? Quelles sont les dernières actualités ? Où en est votre dernière commande Amazon ?

Vous pouvez utiliser l’Echo Dot pour diffuser de la musique via tous les principaux services de musique en streaming comme Amazon Music, Spotify, Deezer ou Apple Music. Grâce à un écosystème de milliers de produits compatibles, l’Echo Dot est le parfait point de départ pour une maison connectée.

Disponible en différents modèles, il y a de quoi il y en a pour tous les goûts. Pour les fêtes, Amazon baisse le prix de ses enceintes Echo Dot et c’est le moment d’en profiter !

Produit disponible sur Echo Dot (3ème génération), Enceinte connectée avec Alexa, Tissu anthracite

Voir l'offre 19,99 €

Et si vous préférez un Amazon Echo avec un écran, vous pouvez vous tourner vers les Echo Show 5, 8 et 10 !