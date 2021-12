Tesla : les ventes de Model S et Model X sont suspendues en Europe

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes européens souhaitant passer à un véhicule électrique, Tesla vient de suspendre les ventes de Model S et Model X en Europe. La firme américaine vient en effet de confirmer ses difficultés de production pour les deux modèles. Il faudra donc prendre son mal en patience avant de pouvoir commander… puis recevoir une de ces voitures électriques autonomes.

Arrêt des commandes européennes de Tesla Model S et Model X

Les Tesla Model 3 et Model Y sont désormais massivement présentes en Europe. La transition vers la conduite électrique et autonome vient ainsi s’accélérer grâce au constructeur américain. Cependant, elle continue d’être victime de retards de production. Cela concerne notamment les Model S et Model X. Automobile Propre vient ainsi de souligner que Tesla annonçait encore des retards de livraison et prenait contact avec les premiers clients afin de faire le point. C’est notamment le cas en Europe.

Le site précise que Tesla vient désormais directement parler de ces problématiques avec ses clients. On apprend ainsi qu’un client ayant acheté la Model S en janvier 2021 a reçu récemment un mail explicatif confirmant les retards et assurant des livraisons dès le second semestre 2022. Tesla précise d’ailleurs ne plus prendre de commande de Model S et Model X en dehors de l’Amérique du Nord. Il n’est donc plus possible d’effectuer des commandes pour ces deux modèles en Europe.

Tesla informe tout de même les clients ayant déjà passé commande pour une Model S ou une Model X que le prix des voitures restera conforme à la tarification en vigueur lors de la commande. Cela signifie que la firme prendra en charge la suspension ou la baisse du bonus écologique d’ici la livraison des véhicules. Pour finir, les clients peuvent décider de transférer leurs frais de commande sur un autre modèle ou demander un remboursement intégral.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Tesla lance le Safety Score, une fonctionnalité évaluant la qualité de conduite !