Adobe lance une application pour créer des publications sur les réseaux sociaux : Creative Cloud Express

Face à l’utilisation massive des réseaux sociaux, principalement pour de la publication de photos et vidéos, Adobe vient de décider d’adapter ses outils au grand public. Pour cela, l’entreprise vient d’annoncer le lancement de Creative Cloud Express, une nouvelle application proposant les outils de base pour faire des montages photo ou vidéo.

Une création de publication facilitée grâce à Adobe Creative Cloud Express

Spécialisé dans les outils à destination des professionnels, Adobe vient de décider de s’attaquer au grand public, lui aussi gourmand de création pour leurs réseaux sociaux personnels. Le service Creative Cloud Express vient ainsi de voir le jour, précédemment connu sous le nom de Adobe Spark. Elle regroupe tous les outils de base de la suite Creative Cloud d’Adobe ainsi que d’Acrobat Reader. Cela permet notamment aux utilisateurs de profiter de calques, d’effets IA ainsi qu’une énorme bibliothèque de polices. L’interface est d’ailleurs simplifiée afin de permettre aux créateurs de facilement utiliser l’application.

Scott Belsky, directeur des produits d’Adobe, est notamment venu déclarer auprès de The Verge : « Beaucoup de gens ont besoin de quelque chose de simple et de plus accessible, et ces clients sont de plus en plus axés sur le contenu et sur les résultats plutôt que sur le processus« . Il souligne ainsi qu’Adobe Creative Cloud Express permet aux nouveaux utilisateurs de ne pas « endurer la courbe d’apprentissage » de ses logiciels professionnels (Photoshop, Premiere Pro…). L’application se voudra ainsi parfaite pour les social media manager ou les community manager, les petites entreprises ou encore les utilisateurs souhaitant promouvoir quelque chose sur les réseaux sociaux.

En se rendant sur la version web d’Adobe Creative Cloud Express ou sur l’application mobile, les utilisateurs pourront ainsi créer divers contenus : publications pour les réseaux sociaux, menus de restaurant, story, vignettes YouTube, logos, collages, cartes… Des modèles sont d’ailleurs disponibles pour vous aider à trouver l’inspiration.

En plus de cela, un menu d’actions rapides est disponible. On retrouve ainsi une section image permettant de Redimensionner l’image, Supprimer l’arrière-plan, Convertir en JPG et Convertir en PNG ; une section vidéo pour Couper la vidéo, Redimensionner la vidéo Fusionner des vidéos, Convertir en GIF, Recadrer la vidéo, Modifier la vitesse, Convertir en MP4 et Inverser la vidéo ; et une section PDG pour Convertir au format PDF et Convertir à partir d’un PDF.

Malgré que l’application soit gratuite, Adobe Create Cloud Express propose un abonnement à 9,99 € par mois afin de permettre d’accéder par exemple aux images Adobe Stocks.