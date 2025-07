Westwell innove avec une logistique verte et performante à Paris

Dans un monde où la logistique évolue vite, Westwell s’impose comme un acteur innovant. L’entreprise vient de dévoiler à Paris son écosystème intelligent et écologique, lors d’un événement organisé avec Logicor. Cette nouveauté marque un tournant pour le transport de marchandises en Europe. Découvrons ces avancées qui révolutionnent le secteur.

Les innovations de Westwell pour la logistique verte et intelligente

Westwell mise sur l’intelligence artificielle pour transformer le transport de fret. Ses solutions associent véhicules autonomes, gestion de batterie écologique et outils numériques avancés. Au parc Garonor, le public a pu découvrir ces innovations lors de présentations et ateliers. Ces technologies offrent une réelle avancée pour les entreprises qui cherchent à réduire leur impact environnemental.

Présentation du Q-Truck et des nouveaux véhicules autonomes

Le produit phare de Westwell est le Q-Truck, un camion électrique et autonome, sans cabine. Ce véhicule peut parcourir jusqu’à 150 km et tracter 75 tonnes. Grâce à ses capteurs intelligents, il fonctionne 24 heures sur 24, sans aucune émission de CO2. Il réduit de 50 tonnes par an l’empreinte carbone de chaque véhicule en service. D’autres modèles comme l’E-Truck permettent aux clients une transition souple vers l’autonomie, grâce à des modes de conduite mixtes.

Loopo et Wellbot : logiciels et robots pour l’efficacité logistique

Westwell va plus loin avec Loopo, sa plateforme qui centralise toutes les données logistiques. Cette solution connectée optimise les flux entre camions, quais et entrepôts. Par ailleurs, le robot Wellbot intègre l’intelligence artificielle pour gérer le tri, la manutention et la coordination avec les camions autonomes. Ensemble, ils fluidifient le travail des équipes et augmentent l’efficacité des sites logistiques.

En conclusion, Westwell dessine le futur de la logistique avec ses technologies intelligentes et écologiques. Sa collaboration avec Logicor à Paris démontre la faisabilité de ces solutions sur le marché européen. Ces innovations ouvrent la voie à un fret plus propre et plus efficace. Les entreprises soucieuses d’environnement peuvent désormais franchir un cap vers une chaîne logistique durable.

Lisez notre dernier article tech : Saisissez l’aubaine – Beatbot : robots piscine innovants à prix imbattables pour un été sans souci