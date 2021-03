Twitter souhaiterait optimiser la visibilité de certains tweets pour protéger une certaine catégorie d’internautes. Pour ces derniers, le réseau social réfléchirait à intégrer une nouvelle fonctionnalité pour leur faire vivre une nouvelle expérience. Il s’agirait d’un système qui détecte automatiquement des messages à caractère haineux, insultants… et bloque leurs diffusions sur la page de l’utilisateur qui le souhaite. Une nouvelle mesure de sécurité qui pourrait plaire à beaucoup d’internautes mais aussi faire certains mécontents.

Twitter permettra de bloquer les auteurs de messages déplaisants

Les personnes sensibles, utilisant Twitter, pourraient voir une nouvelle fonctionnalité mise à leur disposition pour les aider à mieux gérer ce qu’ils voient. En effet, le réseau social américain envisagerait le déploiement dans son « Mode sécurité » un service de filtrage des tweets à l’attention de ses utilisateurs. Ces derniers, après avoir activé l’option dans les réglages de leurs comptes, verront donc les messages véhiculant des insultes, injures, propos grossiers et discours haineux, disparaitre automatiquement, avant même qu’ils ne les lisent. Tous les commentaires ou appréciations faits par d’autres internautes seront aussi supprimés et les tweets ne seront plus visibles dans les Hashtags. Les comptes des auteurs de messages jugés inappropriés resteront bloqués, dans leur interaction avec le l’utilisateur, pendant une semaine puis débloqués automatiquement.

Un blocage temporaire en non définitif des comptes haineux

Le prochain « Mode Sécurité » sur Twitter permettra aux utilisateurs de bloquer automatiquement les comptes proliférant des messages haineux, injurieux, insultants ou vulgaires car le réseau social les considère comme en violant ces principes. Mais, ce blocage ne sera que temporaire. En effet, l’entreprise américaine se donne le droit d’intervenir dans les échanges entre ses utilisateurs que dans les cas d’enfreints à ses règles. Et les sanctions prévues restent temporaires. Bloquer définitivement un compte est du ressort exclusif de l’utilisateur frustré ou offensé par les publications d’un correspondant. Encore que ce blocage n’interrompt que les échanges entre deux comptes. Mais, on pourrait suivante : Comment Twitter parvient à bloquer temporairement un compte sans pouvoir le faire permanemment ?

