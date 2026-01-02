Test – Kiwi Ears Serene : le planar magnétique qui joue la carte de la sérénité

Depuis quelque temps, Kiwi Ears s’est fait un nom auprès des audiophiles avec des intras très bien positionnés en matière de rapport qualité-prix. Avec le Kiwi Ears Serene, la marque change de registre. Elle s’attaque au marché du casque audio filaire planar magnétique, un segment longtemps réservé à des modèles bien plus onéreux. Annoncé comme une collaboration avec Z Reviews, le Serene promet une restitution naturelle, ample et maîtrisée, sans chercher l’esbroufe. Mais tient-il vraiment ses promesses à l’écoute ? On l’a testé, longuement, comme à notre habitude.

Un design sobre, mais cohérent

Dès la prise en main, le Kiwi Ears Serene affiche une philosophie claire : aller à l’essentiel. Pas de clinquant, pas de fioritures inutiles. Le casque adopte une esthétique assez classique, presque studio. Il présente de larges coques fermées, un arceau métallique recouvert d’un rembourrage généreux et des coussinets épais en similicuir. L’ensemble inspire une certaine robustesse. Même si l’on sent que nous ne sommes pas sur un produit premium à 500 €.

Les plastiques utilisés sont corrects, les ajustements sérieux, et le casque ne grince pas excessivement à la manipulation. On apprécie surtout la présence de connecteurs jack 3,5 mm détachables sur chaque oreillette. Ce choix judicieux facilite le remplacement du câble ou l’utilisation de modèles tiers plus qualitatifs. Visuellement, le Serene ne cherche pas à impressionner, mais il respire l’honnêteté et la fonctionnalité.

Un confort taillé pour les longues sessions

À l’usage, le confort s’avère être l’un des vrais points forts de ce casque. Malgré ses transducteurs planaires de grande taille, le Kiwi Ears Serene reste relativement bien équilibré sur la tête. Le poids est présent, certes, mais bien réparti grâce à un arceau suffisamment souple et à des coussinets très enveloppants.

Ces derniers englobent parfaitement les oreilles, sans pression excessive. Ils permettent d’enchaîner plusieurs heures d’écoute sans fatigue notable. L’isolation passive est également très correcte pour un casque fermé de ce type. Les bruits extérieurs sont efficacement atténués. Ce qui en fait un bon compagnon aussi bien pour le travail à domicile que pour une écoute attentive dans un environnement modérément bruyant.

Le planar magnétique à prix (presque) doux

Là où le Serene se distingue réellement, c’est évidemment sur le plan sonore. Kiwi Ears a opté pour de larges transducteurs planar magnétiques. Cette technologie est réputée pour sa rapidité, sa précision et sa capacité à restituer les micro-détails avec une grande cohérence. À l’écoute, le pari est clairement réussi.

La signature sonore du Serene se veut équilibrée, presque apaisée. Les basses sont propres, bien tenues, avec une belle extension sans jamais devenir envahissantes. On n’est pas sur un casque démonstratif ou “basseux”, mais plutôt sur une restitution mature. Cette approche privilégie la texture et le contrôle à l’impact brut. Les amateurs de sub-bass ultra-physiques passeront peut-être leur chemin, mais ceux qui recherchent une écoute fidèle apprécieront cette retenue.

Les médiums sont sans doute la plus belle réussite du casque. Les voix, qu’elles soient masculines ou féminines, ressortent avec une belle présence, naturelles, jamais agressives. Les instruments acoustiques bénéficient d’un rendu très réaliste, avec une bonne séparation et une lisibilité constante. Même sur des morceaux chargés.

Les aigus, enfin, sont bien maîtrisés. Le Serene évite l’écueil de la brillance artificielle et propose des hautes fréquences douces, détaillées mais jamais fatigantes. Certains pourront les trouver un peu sages, voire légèrement en retrait. Mais c’est précisément ce qui confère au casque cette identité “serene”, propice aux longues écoutes sans lassitude.

Scène sonore et spatialisation

Pour un casque fermé, la scène sonore est étonnamment large. Le planar magnétique apporte ici un vrai plus, avec une sensation d’espace crédible et une excellente séparation des instruments. La spatialisation est précise. Ce qui rend le Serene particulièrement agréable pour les bandes originales, le jazz, le rock progressif ou même certains usages gaming orientés immersion plutôt que compétition.

On n’atteint évidemment pas l’ouverture d’un casque ouvert haut de gamme. Cependant, dans sa catégorie, le Kiwi Ears Serene se défend admirablement bien.

Un casque exigeant, mais cohérent

Attention toutefois : le Serene reste un casque filaire relativement exigeant. S’il peut fonctionner sur une simple sortie jack, il révèle clairement tout son potentiel lorsqu’il est associé à un bon DAC ou à un ampli casque dédié. Une source trop faiblarde aura tendance à lisser la dynamique et à brider l’ampleur du rendu. Rien d’anormal pour un casque planar, mais c’est un point à prendre en compte avant l’achat.

Conclusion sur le casque Kiwi Ears Serene

Avec le Kiwi Ears Serene, la marque signe une entrée très convaincante sur le marché des casques planaires. Sans chercher à révolutionner le genre, elle propose un modèle équilibré, confortable et musical. Conçu avant tout pour les amateurs de longues sessions d’écoute et de restitution fidèle.

Ce n’est pas un casque spectaculaire ni ultra-fun, mais un compagnon sérieux, posé et maîtrisé. Il privilégie la cohérence sonore et le plaisir sur la durée. À ce niveau de prix, difficile de ne pas saluer la performance.

