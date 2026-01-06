Lexar célèbre brillamment 30 ans et dévoile des innovations IA

Lexar fête cette année ses 30 ans d’excellence en solutions de stockage. Depuis trois décennies, la marque innove sans cesse, répondant aux besoins des créateurs comme des professionnels du numérique. Pour marquer ce cap important, Lexar dévoile sa nouvelle vision du stockage pour l’intelligence artificielle et noue un partenariat inédit avec l’équipe nationale de football d’Argentine.

30 ans d’innovation et de stockage performant

Depuis 1996, Lexar s’impose comme une référence dans l’univers des cartes mémoire et des solutions de stockage. La marque mise sur trois valeurs : le professionnalisme, l’innovation et un service irréprochable. Grâce à ces piliers, Lexar accompagne photographes, vidéastes, gamers et utilisateurs mobiles au quotidien.

L’entreprise a toujours su anticiper les besoins. Elle a lancé des produits majeurs comme la première carte SD en métal ou la carte microSD Express 1 To. L’accent reste mis sur la rapidité, la fiabilité et la simplicité d’utilisation. Les nouveaux défis du numérique trouvent toujours chez Lexar une réponse adaptée.

Nouvelles solutions de stockage présentées au CES 2026

Au CES 2026, Lexar présente des innovations majeures. Parmi elles figurent :

La carte microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS : 2 To, la plus rapide au monde

: 2 To, la plus rapide au monde Le SSD NVMe Lexar PLAY X PCIe 4.0 : vitesse record, idéal pour le jeu et la création

: vitesse record, idéal pour le jeu et la création Le SSD portable Lexar TouchLock : sécurisé grâce au chiffrement NFC

: sécurisé grâce au chiffrement NFC Le SSD ultraléger Lexar Air : solution élégante pour les créateurs mobiles

Ces produits renforcent le leadership de Lexar en combinant performances et sécurité. Chaque solution répond à des besoins spécifiques, du gaming aux tournages vidéo, en passant par la mobilité.

Lancement du AI Storage Core pour l’ère de l’intelligence artificielle

Lexar entre dans l’ère de l’IA avec le lancement de son AI Storage Core. Cette nouvelle base technologique mise sur trois axes : performance, fiabilité et flexibilité. La gamme, spécialement pensée pour les charges liées à l’intelligence artificielle, comprend :

Un SSD de qualité IA pour le calcul haute performance Une clé d’extension IA compatible avec les nouveaux PC Une carte IA dédiée à la capture 8K et au traitement local

Grâce à cette innovation, Lexar s’adresse aux professionnels du futur. Les appareils connectés, les outils d’imagerie ou encore la robotique pourront compter sur un stockage fiable et rapide.

Partenariat mondial avec l’équipe d’Argentine

Pour aller plus loin, Lexar s’associe à l’équipe nationale de football d’Argentine. Ce partenariat mondial réunit deux mondes autour des valeurs de performance et d’innovation. Pour célébrer cette union, Lexar propose des éditions spéciales de ses SSD « Air » et « SL500 », idéales pour garder en mémoire chaque moment important.

En unissant ses forces avec une marque sportive de légende, Lexar affirme son ambition de rester au plus près de ses utilisateurs, partout dans le monde.

Grâce à trente ans d’expertise, Lexar continue de révolutionner le stockage pour tous. Entre solutions performantes pour l’IA, innovations dévoilées au CES et ambitieux partenariat sportif, la marque va de l’avant. Elle prouve que l’avenir du stockage s’écrit dès aujourd’hui, avec passion et innovation.

