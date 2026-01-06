Les États-Unis préparent l’interdiction des capteurs lidar chinois

Les capteurs lidar, essentiels pour les véhicules autonomes et certaines infrastructures, sont au cœur de la controverse aux États-Unis. En décembre 2025, un projet de loi baptisé « SAFE LiDAR Act » a été présenté au Congrès. Il vise à interdire progressivement l’utilisation de lidars fabriqués par des entreprises chinoises. Washington estime que ces technologies, bien que largement utilisées, pourraient représenter une menace en cas de conflit ou de cyberattaque. Cette décision rappelle le précédent Huawei, où la dépendance à des équipements étrangers avait soulevé des inquiétudes majeures.

Les capteurs lidar chinois : une dépendance technologique devenue un risque stratégique

Les lidars permettent aux voitures autonomes de cartographier leur environnement en temps réel grâce à des faisceaux laser. Ils sont aussi utilisés dans les ports, les réseaux électriques et d’autres infrastructures critiques. Or, une grande partie de ces capteurs provient de fabricants chinois. Ces derniers dominent effectivement le marché par leurs prix compétitifs et leur efficacité.

Pour Washington, cette dépendance est dangereuse. Les autorités craignent la désactivation ou la manipulation à distance de ces capteurs, ce qui paralyserait alors des secteurs entiers. En cas de tensions géopolitiques, les États-Unis redoutent que cette technologie devienne une arme numérique. Le projet de loi prévoit donc une élimination progressive des lidars chinois afin de réduire cette vulnérabilité.

Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour l’industrie et les infrastructures

Si la loi est adoptée, les entreprises américaines devront remplacer des milliers de capteurs déjà fonctionnels. De plus, cela affectera directement les robotaxis, les ports et les réseaux d’énergie. Cela impliquerait des coûts élevés de remplacement et de recertification, ralentissant le déploiement de certaines innovations.

Par ailleurs, les constructeurs automobiles devront trouver des alternatives locales ou européennes. En particulier, ceux qui misent sur la conduite autonome. Cette transition pourrait favoriser des acteurs américains comme Ouster ou Luminar, mais elle risque aussi de retarder la compétitivité face à la Chine. Pour les États-Unis, le défi est donc de concilier sécurité nationale et maintien de leur avance technologique dans un secteur stratégique.