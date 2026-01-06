Actualités

DCK outils jardin : une avancée appréciée pour l’entretien du gazon

il y a 1 heureDernière mise à jour: 5 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
DCK outils jardin lance une nouvelle gamme à batterie pour entretenir gazon et jardin.

Grâce à une innovation continue, DCK outils jardin apporte une véritable révolution dans l’entretien du gazon et des espaces verts en Europe. Avec sa nouvelle gamme d’outils à batterie, la marque vise à rendre l’entretien des jardins plus simple, économique et adapté à tous types de besoins. Ainsi, découvrons ensemble les points forts de cette nouveauté.

Une nouvelle gamme d’outils jardin et gazon à batterie signée DCK

DCK élargit son offre avec une série complète d’équipements électriques sans fil pour le jardin. Parmi ces nouveautés, on trouve des tondeuses robotisées de troisième génération, mais aussi plusieurs outils légers OPE 20V. Ces outils sont parfaits pour les tâches courantes d’entretien extérieur. Avec cette gamme, DCK souhaite répondre aux attentes aussi bien des particuliers que des professionnels.

Des innovations pour l’entretien des pelouses résidentielles

La série TERRAINA E, composée de tondeuses robotisées, cible les petits jardins jusqu’à 800 m². Leur technologie permet une tonte intelligente et programmable, idéale pour les petits espaces résidentiels. Ajoutons que la marque mise sur la facilité d’utilisation et le rapport qualité-prix. Ces outils optimisent la gestion du jardin au quotidien sans sacrifier la performance.

Des solutions professionnelles pour les grands espaces verts

Pour les grandes surfaces comme les parcs ou les terrains de golf, DCK lance des tondeuses autoportées à rayon de braquage zéro. Ces machines puissantes s’adressent aux professionnels exigeants. En parallèle, la gamme OPE 20V inclut aussi un souffleur de feuilles, un taille-haies ou encore une mini tronçonneuse. Tous ces outils sont compatibles avec le même système de batterie, pour plus de praticité.

Avec ses solutions innovantes et son écosystème de batteries facile à gérer, DCK outils jardin répond aux nouveaux besoins liés à l’entretien du gazon, que ce soit pour un particulier ou un professionnel. De plus, aujourd’hui, entre flexibilité, écologie et économies, ces nouveautés s’imposent comme des choix incontournables pour tous les amateurs de jardins bien entretenus.

il y a 1 heureDernière mise à jour: 5 janvier 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

