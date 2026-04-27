The 7th Guest Remake : le classique du jeu d’énigmes horrifique a désormais une date de sortie

Plus de 30 ans après sa sortie originale, le manoir hanté d’Henry Stauf s’apprête à rouvrir ses portes dans une version entièrement modernisée. Lors du Galaxies Spring 2026 Showcase, Vertigo Games officialise enfin la date de sortie du The 7th Guest Remake, avec une bonne nouvelle pour les amateurs de VR.

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The 7th Guest Remake, c’est quoi ?

Développé par Exkee et édité par Vertigo Games, The 7th Guest Remake est une reconstruction complète du jeu FMV éponyme sorti en 1993. L’histoire se déroule dans un manoir mystérieux appartenant à Henry Stauf, un fabricant de jouets célèbre pour ses créations aussi fascinantes que troublantes. Une nuit, il invite six personnes dans sa demeure, promettant une récompense à celui qui résoudra les énigmes qu’il imposera. Quant au joueur, il incarne une entité amnésique, invisible aux autres.

En explorant les lieux, il découvre progressivement les événements passés à travers des apparitions spectrales et des scènes rejouées. Il apprend également que Stauf manipule ses invités en les forçant à participer à une série d’énigmes macabres. Son but ? Désigner un “septième invité”, destiné à un sort bien plus sinistre. L’atmosphère oscille entre horreur psychologique et mystère, révélant peu à peu la nature malveillante de Stauf, ainsi que le lien entre les invités.

On ne vous dévoilera pas la conclusion. Au lieu de cela, découvrez ce qui vous attend dans The 7th Guest Remake dans le trailer ci-dessous :

Un gameplay fidèle à l’original, avec une refonte technique ambitieuse

Pour The 7th Guest Remake, Exkee a recréé les environnements en 3D moderne, et traité les mises en scène en les rendant plus immersif et dynamique. Le studio marseillais a également revisité les énigmes afin de correspondre aux attentes des joueurs contemporains, sans trahir leur ADN d’origine.

L’une des évolutions majeures repose sur l’intégration de la vidéo volumétrique pour les personnages. Cette technologie remplace les anciennes séquences FMV par des performances capturées en volume, offrant ainsi un rendu plus naturel et mieux intégré dans les décors.

Malgré cette modernisation, l’expérience reste fidèle à ses fondations. Le gameplay repose toujours sur un mélange d’exploration, de réflexion et de narration fragmentée, où chaque énigme contribue à dévoiler une partie du mystère. L’intrigue conserve notamment son point central : comprendre l’identité et le rôle du “septième invité”.

The 7th Guest Remake sort le 4 juin 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Des versions Nintendo Switch et potentiellement Switch 2 sont également prévues dans un second temps, avec une sortie envisagée plus tard dans l’année.

Enfin, le remake s’adresse aux joueurs ayant déjà joué à la version VR sortie en 2023. Ceux qui possèdent The 7th Guest VR sur Steam ou PlayStation pourront donc jouer à The 7th Guest Remake gratuitement dès son lancement. Inversément, les joueurs qui achèteront le remake sur Steam ou PS5 pourront télécharger et jouer à The 7th Guest VR sur SteamVR ou PlayStation VR2 sans frais supplémentaires.