Surprise : Sony officialise un film d’animation Bloodborne !

Alors là, c’est une annonce que peu de joueurs avaient vu venir ! Lors du CinemaCon 2026, Bloodborne a dévoilé son retour…mais sur grand écran. Durant l’événement, Sony Pictures a confirmé le développement d’un film d’animation inspiré de l’univers gothique et cauchemardesque du titre culte de FromSoftware. Une fois de plus, les PC-istes devront encore patienter, mais au moins, ils auront de quoi se mettre plein les yeux dans les salles obscures…

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Un film d’animation classé R, fidèle à l’ADN de Bloodborne

Fans de FromSoftware, soyez heureux, car cette adaptation de Bloodborne ne fera aucune concession ! Durant le CinemaCon 2026, Sony précise que le film sera Rated-R, ce qui veut dire qu’il sera exclusif aux adultes. Il conservera donc pleinement la violence, l’horreur et l’atmosphère oppressante qui ont fait la réputation du jeu.“Le film est très proche de l’esprit du jeu original”, ajoute le président de Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, Sanford Panitch.

Côté production, Bloodborne le film est sous l’égide de PlayStation Productions, avec Lyrical Animation en tant que coproducteur et financier. Le créateur de contenu Seán McLoughlin, plus connu sous le nom de Jacksepticeye, rejoindra également le projet en tant que producteur. Grand amateur du jeu original, ses vidéos de gameplay ont accumulé des millions de vues au sein de sa communauté.

“Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit la MEILLEURE adaptation possible de Bloodborne”, a déclaré JackSepticEye. “Non seulement c’est mon jeu préféré de tous les temps, mais je sais à quel point les fans de ce jeu sont passionnés et à quel point ils en redemandent. Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur le projet pour l’instant, mais ça fait vraiment du bien de vous annoncer que c’est en cours !”

Contrairement à de nombreux projets animés récents destinés directement au streaming, ce film visera une sortie en salles. Pour le moment, l’intrigue et la date de sortie du film restent encore inconnues.