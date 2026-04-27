Test – Mammotion LUBA Mini 2 AWD 1000 : le robot tondeuse qui remplace vraiment votre tondeuse

Je l’ai lancé un week-end, dans un jardin sec et pas tondu depuis un moment, avec des zones irrégulières et des bordures mal fichues. Pourtant, en quelques minutes, le Mammotion LUBA Mini 2 AWD 1000 a compris le terrain. Ensuite, il a enchaîné les passages sans jamais se perdre. Ce modèle répond clairement à une question simple : peut-on remplacer totalement une tondeuse classique ? La réponse est oui, mais pas pour tout le monde. En réalité, ce robot vise les utilisateurs exigeants qui veulent un terrain propre sans contrainte. Cependant, tout n’est pas parfait, notamment sur la gestion des bordures.

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

Ce robot tondeuse s’adresse clairement aussi bien aux propriétaires de jardin complexe que de jardin simple. Il convient parfaitement à ceux qui veulent automatiser la tonte sans câble périphérique. Son plateau et son coupe bordures apportent un vrai gain de temps. Cependant, le système de coupe latérale ne remplace pas totalement une finition manuelle. L’application reste une référence, fluide et très complète. Enfin, son prix se justifie par ses capacités avancées et son efficacité globale.

Le design du Mammotion LUBA Mini 2 AWD 1000 est-il vraiment amélioré ?

Dès l’ouverture, on reconnait le design typique Mammotion. Seule la tête de détéction change en fonction du modèle, Lidar ou RTK. Contrairement au test du modèle Lidar, ce nouveau LUBA Mini 2 AWD 1000 adopte une approche toujours agressive. Certains y collent même des Stickers de F1 pour la personnaliser. Ensuite, les roues AWD donnent immédiatement confiance, surtout sur terrain en pente.

Dans la boîte, on retrouve la station de charge, les accessoires de fixation et les lames. Cependant, comme tous les modèles, aucun câble périphérique, ce qui change complètement l’installation. En pratique, tout repose sur la cartographie intelligente. Le robot affiche une finition sérieuse, avec des plastiques épais et bien assemblés.

Le vrai changement vient du système de coupe. En effet, Mammotion ajoute un coupe bordures à lames, intégré sur le côté. Cela permet théoriquement de s’approcher davantage des bordures. Pourtant, dans les faits, il ne colle pas parfaitement aux murs ou aux obstacles. en effet pour des questions de sécurité évidentes ce n’est pas possible. Des lames de tondeuses affutées comme des rasoir serait trop dangereux pour les humains, les animaux et s’abimeraient en frottant sur les obstacles. Cela reste quand même très près du bord, il n’y a que l’épaisseur du carter de protection entre la lame et le bord extérieur.

L’ergonomie reste excellente. Par exemple, les boutons sont accessibles, et le robot reste lisible même en extérieur. De plus, la prise en main est rapide, même sans expérience. Enfin, la station se montre compacte, ce qui facilite son intégration dans le jardin.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Mammotion LUBA Mini 2 AWD 1000 ?

Avant tout, ce modèle mise sur une technologie avancée. Il combine GPS RTK, capteurs et intelligence embarquée. Ainsi, il n’a pas besoin de câble pour fonctionner.

Caractéristiques principales :

• Surface recommandée : jusqu’à 1000 m²

• Système : AWD 4 roues motrices / IPX6 avec détecteur de pluie

• Navigation : NetRTK (gratuit à vie) + trois caméras

• Coupe : double plateau + coupe bordures latéral

• Application : complète avec gestion multizones

• Zones : no-go zones, chemins, zones multiples

• Batterie : 150 min/charge – Gestion intelligente de la batterie

• Mise à jour : OTA régulières

Ensuite, l’application mobile reste un point fort chez Mammotion. D’ailleurs, elle permet de créer des zones précises. On peut aussi définir des chemins, des no go zones, entendez par là des zones où le robot n’a pas le droit d’aller. Par exemple, j’ai séparé mon jardin en trois zones avec un passage étroit et une no go zone sur un massif circulaire.

La cartographie peut se faire automatiquement ou manuellement. En pratique, le mode automatique fonctionne bien, mais le manuel reste plus précis. C’est le cas notamment pour la gestion de la coupe des bordures. En effet en mode auto le robot aura plus tendance à s’écarter de la bordure ou à ne pas faire comme vous l’auriez souhaitez. De plus, les mises à jour améliorent régulièrement les performances.

Enfin, l’écosystème Mammotion s’améliore. L’intégration avec l’application est plus fluide, sans bug notable durant mes tests.

Différences entre le LUBA Mini 2 AWD et le LUBA Mini AWD Lidar

Voici les différences principales entre ces deux modèles.

Caractéristique LUBA Mini 2 AWD 1000 LUBA Mini AWD LiDAR 1500 Prix 1 499 € 1 399 € Surface recommandée 1000 m² 1500 m² Nombre de zones 10 20 Navigation Vision IA triple caméra + NetRTK Tri-Fusion (LiDAR + NetRTK + IA) Portée LiDAR Non 30 m Champ de vision LiDAR Non 120° x 90° Transmission AWD (4 roues motrices) AWD (4 roues motrices) Pente max 80 % (38,6°) 80 % Largeur de coupe 200 mm 200 mm Coupe bordures Oui (120 mm) Non Nombre de disques 2 (principal + bordures) 1 Lames 6 + 3 bordures 6 Hauteur de coupe 20 à 65 mm 20 à 65 mm Surface par charge 430 m² 250 m² Poids 15 kg 16,5 kg

Le Mammotion LUBA Mini 2 AWD 1000 est-il performant au quotidien ?

Sur le terrain, ce robot impressionne. Dès les premiers cycles, il adapte sa trajectoire. Ainsi, il évite les zones avec des obstacles comme un animal ou un jouet qui traine par terre. Le rendu est propre, homogène et régulier. Il est même possible de dessiner un modèle pré enregistré ou personnalisé.

Le point clé reste la gestion des obstacles. Comme indiqué, il détecte bien les objets. Par exemple, il contourne les jouets laissés dans le jardin. Il reste prudent, ce qui ralentit légèrement la tonte. Pour autant cela ne signifie pas qu’a la prochaine tonte il évitera cette zone. Il respecte la carte, passe et évite les obstacles.

Le système AWD change vraiment la donne. En effet, sur terrain en pente, il ne patine pas. De plus, il franchit les irrégularités sans difficulté. Comparé à des modèles classiques, la différence est nette. A noter que sur terrain humide le système AWD peut abimer la pelouse sur le long terme.

Le double plateau de coupe améliore aussi la vitesse. Ainsi, il couvre plus de surface en moins de temps. Il faut jongler sur les hauteurs de coupe, la plateau principal ayant une amplitude de 20-65 mm tandis que les coupe bordure à une hauteur fixe de 50 mm. En revanche, le coupe bordures reste perfectible dans la mesure où la cartographie est créée de manière automatique. Il s’approche, mais ne touche pas ce qui en soit est un gage de sécurité. Il faudra une finition manuelle pour que cela soit impeccable.

Enfin, après plusieurs semaines, je note une fiabilité solide. Aucun blocage majeur, même dans des conditions complexes avec de l’herbe haute.

L’utilisation reste simple, même pour un novice. D’abord, on configure la carte via l’application. Ensuite, le robot se charge du reste. Autre possibilité, laisser le robot faire tout seul la cartographie

En pratique, j’ai créé plusieurs zones, dont une zone interdite. Cela fonctionne parfaitement. De plus, les chemins permettent de relier les zones sans intervention manuelle. Au quotidien, le robot travaille en autonomie. Par exemple, il sort, tond, puis retourne à sa base. Ensuite, il recharge et reprend si nécessaire. Tout se fait sans surveillance.

Cependant, certaines situations demandent un ajustement. Par exemple, les bordures proches d’un mur nécessitent une finition. De plus, les zones très étroites demandent un paramétrage précis qui doit se faire manuellement. Néanmoins une fois fait plus besoin d’y toucher

Côté entretien, il suffit de nettoyer les lames régulièrement. La batterie tient bien sur plusieurs cycles. Enfin, les mises à jour améliorent constamment l’expérience. Dans un usage réel, avec enfants et animal, il reste fiable. Il évite les obstacles et adapte sa trajectoire. Ainsi, il s’intègre facilement dans un quotidien actif. On reste sereint sur la sécurité.

Pourquoi acheter le Mammotion LUBA Mini 2 AWD 1000 aujourd’hui ?

Ce modèle vise un public assez large. Il s’adresse à ceux qui veulent automatiser complètement la tonte et se débarrasser de ce qui est pour beaucoup une corvée. Son principal avantage reste l’absence de câble, le Net RTK est dorénavant gratuit en durée illimité donc il n’est plus forcement impératif de se figer sur un modèle Lidar. En pratique, cela simplifie l’installation. De plus, la gestion des zones apporte une vraie flexibilité.

L’application constitue un autre point fort. Elle est claire, complète et évolutive. Ainsi, elle s’adapte aux besoins sur le long terme. Cependant, le coupe bordures reste un compromis. Il améliore le rendu, mais ne remplace pas une finition manuelle. Pourtant, pour la majorité des usages, cela reste suffisant.

En comparaison avec d’autres robots, il se démarque par son AWD et sa précision. Ainsi, il convient parfaitement aux terrains complexes. Enfin, son prix peut freiner. Pourtant, il se justifie par ses performances et sa technologie embarquée.

Conclusion

Après plusieurs semaines, ce robot est une vraie alternative à la tondeuse classique. Il excelle sur les terrains complexes et autonomise totalement la tonte. Cependant, il reste perfectible sur les bordures sauf à cartographier en manuel. Son application et sa précision font clairement la différence. Ce modèle est idéal pour les utilisateurs exigeants. En revanche, il est moins pertinent pour les petits jardins simples.