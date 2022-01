ASUS ROG annonce une avalanche de nouveaux périphériques – CES 2022

ASUS Republic of Gamers (ROG) a dévoilé ses derniers appareils et équipements gaming For Those Who Dare sur le thème des FPS : Événement de lancement virtuel de The Rise of Gamers à l’occasion du CES 2022. ROG a présenté de nombreux produits dont les casques gaming ROG Fusion II 500 et 300 ; les claviers gaming ROG Strix Flare II Animate et Strix Flare II ; la souris gaming ROG Chakram X ; les moniteurs gaming ROG Swift 360Hz PG27AQN, ROG Swift OLED PG42UQ et PG48UQ ; le routeur gaming ROG Rapture GT-AXE16000 et plusieurs sacs ROG Archer.



CASQUES GAMING Asus ROG FUSION II 500 ET 300

Le casque gaming ROG Fusion II 500 offre aux utilisateurs un son de jeu grâce à sa technologie ESS 9280

à haute résolution avec Quad DAC. Il présente un son surround virtuel 7.1 immersif et des haut-parleurs ASUS

Essence de 50 mm pour des basses plus percutantes. La communication dans le jeu est également optimisée grâce aux microphones avec suppression du bruit via de l’intelligence artificielle. Le Fusion II 500 dispose d’un contrôle du volume Game Chat, permettant aux joueurs de donner la priorité à l’audio ou au chat dans le jeu pour communiquer clairement avec leurs coéquipiers. Il comprend un connecteur de 3,5 mm, ainsi que des connecteurs USB-C et USB Type-A pour une compatibilité avec les PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox et smartphone.

Le Fusion II 300 est identique au Fusion II 500, à l’exception du connecteur 3,5 mm et de la commande de volume Game Chat. Les casques de la gamme Fusion II comprennent des coussinets ergonomiques pour un ajustement optimal. Les deux offrent des options de personnalisation grâce à un éclairage RGB multicolore.

CLAVIERS GAMING ROG STRIX FLARE II ANIMATE ET STRIX FLARE II

Le ROG Strix Flare Animate est le premier clavier doté de l’écran LED AniMe Matrix. Ce clavier gaming élégant

offre aux utilisateurs des touches multimédias en métal et des commandes de volume dans le coin supérieur

gauche, ainsi qu’un repose-poignets amovible avec diffuseur de lumière intégré.

Le Strix Flare Animate II offre une réponse quasi instantanée grâce à son polling rate de 8000 Hz qui fournit

un temps de réponse de 0,125 ms. Il est équipé de switches mécaniques ROG NX interchangeables pour toutes les touches. En effet cela va permettre aux utilisateurs de changer et d’installer leur type de switch préféré. Le mécanisme ROG Switch Stabilizer réduit les frottements pour garantir une frappe fluide et aide à stabiliser les touches longues. Une mousse insonorisante est également intégrée pour réduire les bruits parasites et améliorer l’acoustique de la frappe.

Enfin, le Strix Flare Animate II comprend un port USB passthrough pour une connexion pratique à d’autres appareils.

Le clavier de jeu Strix Flare II est semblable au Strix Flare Animate II, mais ne dispose pas de l’écran LED AniMe

Matrix, des switches interchangeables et du diffuseur de lumière pour le repose-poignets. Il est équipé de switches mécaniques ROG NX avec des capuchons de touches ROG.

SOURIS GAMING ASUS ROG CHAKRAM X

La souris gaming sans fil Chakram X est équipée de ROG AimPoint, un capteur optique développé par ROG. Ce qui offre un nouveau niveau de vitesse et de précision avec jusqu’à 36 000 dpi et un polling rate de 8000 Hz. Le niveau de sensibilité du capteur peut être ajusté via le bouton DPI situé sur la face inférieure de la souris, ou en cours de jeu grâce au DPI sur la molette. La Chakram X offre trois options de connectivité via l’USB filaire, la RF 2,4 GHz à faible latence et le Bluetooth.

De plus, la Chakram X possède un nouveau design concave du joystick qui offre une prise en main plus confortable. Les boutons gauche et droit de la souris, situés sur le dessus, sont dotés d’un mécanisme pivotant qui assure une réponse rapide avec une sensation tactile. Le couvercle supérieur magnétique sans vis et les boutons permettent d’accéder facilement aux switches, au logo personnalisable et à la baie de réception RF sans fil. Pour plus de commodité, la batterie peut être rechargée par USB ou par la technologie sans fil Qi.

MONITEURS GAMING ROG SWIFT OLED PG42UQ ET PG48UQ

La gamme d’écrans ROG Swift OLED comprend le Swift OLED PG42UQ. Le premier moniteur gaming OLED 42

pouces au monde doté d’un revêtement à microtexture, et le Swift OLED PG48UQ, plus grand, avec une taille de

48 pouces. Les deux écrans affichent des images 4K à 120 Hz et exploitent pleinement les caractéristiques de la technologie OLED telles que le rapport de contraste de 1 000 000:1, le temps de réponse de 0,1 ms, ainsi que les couleurs 10 bits et la couverture des couleurs DCI-P3 à 98 %. Ces écrans sont également pré-calibrés en usine pour une précision de couleur Delta E < 2.

Les moniteurs de la série ROG Swift OLED sont dotés du nouveau revêtement antireflet microtexturé sur la surface. Ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier de couleurs plus précises à l’écran. Ces écrans sont également dotés d’une solution thermique unique comprenant un dissipateur thermique personnalisé et une disposition des flux d’air internes conçus pour optimiser l’échange thermique. Ils permettent de maintenir des températures de fonctionnement inférieures à 50˚C tout en atteignant une luminosité de pointe de 900 nits .

Les écrans OLED Swift sont dotés de la technologie HDMI 2.1 FRL qui offre aux joueurs une bande passante

de 48 Gb/s pour prendre en charge les visuels 4K 120 Hz natifs. Les joueurs sur console peuvent également profiter de d’un taux de rafraîchissement variable et du mode faible latence automatique. En outre, les écrans OLED Swift disposent de deux ports HDMI 2.1 et deux ports HDMI2.0, DisplayPort 1.4 et un hub USB.

MONITEUR ESPORT NVIDIA ROG SWIFT 360HZ PG27AQN

Le moniteur eSport NVIDIA G-SYNC ROG Swift 360Hz PG27AQN équipé de la technologie NVIDIA Reflex propose un écran 1440p 360 Hz. Il est équipé d’une dalle Ultra-fast IPS afin de fournir un temps de réponse ultra bas pour un

moniteur LCD. Le PG27AQN est un écran NVIDIA G-SYNC qui offre un affichage ultra-fluide et un temps de réponse plus rapide grâce à son taux de rafraichissement variable, ce qui en fait l’écran parfait pour le jeu compétitif. Il inclut

également le NVIDIA Reflex Analyzer pour mesurer sa latence d’un bout à l’autre du système, quand il est utilisé

avec une souris compatible NVIDIA Reflex (exemple : ROG Chakram, ROG Chakram Core, ROG Gladius III, ROG

Gladius III Wireless, ROG Keris, ROG Keris Wireless, ROG Spatha X).

ROUTEUR GAMING ASUS ROG RAPTURE GT-AXE16000

Le ROG Rapture GT-AXE16000 est un routeur gaming WiFi 6E quadri-bande. Les ingénieurs d’ASUS ont exploité tout le potentiel de quatre bandes : 2,4 GHz, deux bandes 5 GHz et 6 GHz. S’ajoutent à cela des canaux de 160 MHz dans les bandes 5 GHz et 6 GHz pour offrir les vitesses les plus rapides possibles. Il est doté d’un chipset et d’un processeur Broadcom WiFi phares de nouvelle génération qui améliorent le débit réseau maximal de 18 % pour des transferts de données à la vitesse de l’éclair et une expérience de jeu optimisée. Grâce à la technologie RF et à d’autres technologies exclusives, RangeBoost Plus s’appuie sur de multiples fonctionnalités ASUS mises à niveau qui améliorent la portée du signal WiFi et la couverture globale jusqu’à 38% .

Le Rapture GT-AXE16000 offre de nombreuses connexions, notamment deux ports 10 Gb/s, un port WAN 2,5

Gb/s et quatre ports LAN 1 Gb/s. Les capacités quadri-bandes du Rapture GT-AXE16000 offrent également aux

utilisateurs un plus grand choix lors de la connexion à un système AiMesh. Pour les utilisateurs de dispositifs

WiFi 6E, l’une des bandes de 5 GHz peut être utilisée comme liaison de retour dédiée au routeur central, de sorte

que les trois autres bandes sont libres pour y connecter des périphériques. De plus, la bande de 6 GHz peut faire

office de backhaul lorsqu’elle est utilisée avec un autre routeur WiFi 6E afin de fournir une transmission plus nette

et plus rapide entre deux routeurs pour une expérience de maillage optimisée.

ACCESSOIRES ASUS ROG

Les ordinateurs portables sont conçus pour nous accompagner partout, c’est pourquoi ROG a présenté

également de tout nouveaux accessoires dans la série de sacs et de sacs à dos Archer. Le Archer Messenger 14

est conçu pour transporter des appareils électroniques essentiels. Il présente de nombreuses petites poches et

suffisamment de place pour un ordinateur portable de 14 pouces.

Le sac à dos Archer 15,6 peut contenir une journée de matériel, tandis que le Archer 17 dispose de compartiments modulables pouvant être adaptés aux équipements de jeu, de photographie ou de création de contenu. Il comprend également une sangle de trépied dédiée. Le Archer Weekender 17 comprend un rembourrage supplémentaire pour les voyages plus longs et peut être porté sur le dos ou à la main pour s’adapter à tous les scénarios. Tous les sacs à dos Archer sont fabriqués à partir de matériaux légers, durables et hydrofuges pour résister à une utilisation intensive, et affichent des éléments de design ROG.

PRIX & DISPONIBILITÉ

Les disponibilités et prix des différents produits seront confirmés prochainement.