Partager des données sensibles avec ChatGPT pourrait être risqué

ChatGPT peut-il être risqué pour vos données ? Malgré ses nombreux atouts, qui le placent sur le devant de la scène depuis maintenant quelques mois, ChatGPT comporte également de nombreuses zones d’ombres, l’une d’entre elles concernant la manière dont sont conservées vos données. Voici ce qu’il vous faut savoir, ainsi que nos conseils pour améliorer la sécurité de vos informations personnelles.

ChatGPT et la gestion de vos données

Même s’il peut sembler très pratique, ChatGPT peut ne pas être sans danger pour nos données. Il met en œuvre l’intelligence artificielle, et vous permet de générer des contenus de tout type à partir de quelques mots. Cette technologie attire l’attention de nombreuses personnes depuis quelques mois, elle fait la une de l’actualité et pose certaines questions.

Parmi ces questions, de plus en plus de spécialistes s’intéressent aux données partagées sur ChatGPT, et à la manière dont la société responsable de cette avancée (OpenAI) pourrait les utiliser.

Au total, il y aurait actuellement plus d’un million d’utilisateurs enregistrés sur ChatGPT, des utilisateurs venus du monde entier pour essayer le logiciel en y tapant leurs mots clés. Lors d’une première utilisation, les utilisateurs partagent généralement quelques mots dépourvus de sens réel, simplement pour tester les compétences étonnantes de ChatGPT.

Pour autant, satisfaits de cet essai, nombreux sont les utilisateurs qui peuvent ensuite profiter de ChatGPT pour y taper des requêtes plus personnelles, comme un email de départ en vacances à envoyer à un client, un message adressé à son patron, ou même une lettre de motivation pour un stage, ou un message personnel pensé pour une personne aimée. Ils peuvent également souhaiter profiter des services de ChatGPT pour analyser un texte, qu’il soit de type privé ou professionnel, afin d’en améliorer le contenu et la qualité rédactionnelle.

Bien que l’ensemble de ces usages soient louables, rien ne garantit que ces informations partagées à ChatGPT de manière plus ou moins consciente ne soient utilisées à votre insu. Elles peuvent permettre au logiciel de s’améliorer et de se développer, et rien ne peut nous assurer que ces informations ne seront pas dévoilées à l’avenir.

Nos conseils pour améliorer la protection de vos données personnelles

Pour poursuivre l’utilisation de l’IA et de logiciels tels que ChatGPT sans risque pour vos données, il existe quelques conseils que vous pourrez mettre en œuvre. Des recommandations efficaces pour empêcher la perte d’informations sensibles, à appliquer au plus vite.