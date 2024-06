Urban Cuisine : Les potagers d’intérieur Liv et Amo, les indispensables du mobilier connecté

Urban Cuisine, une startup innovante, révolutionne l’agriculture urbaine avec ses potagers d’intérieur Liv et Amo. Conçus pour s’intégrer parfaitement dans tous les intérieurs, ces potagers apportent une solution pratique et esthétique pour cultiver des herbes aromatiques, légumes et fruits directement chez soi, sans jardin ni balcon.

Un design soigné et fonctionnel

Les potagers Liv et Amo se distinguent par leur design moderne et élégant. Liv, avec son coloris bois clair et ses lignes douces, peut servir de console dans l’entrée ou de meuble d’appoint dans le salon. Amo, quant à lui, est conçu pour s’intégrer dans toutes les cuisines en s’encastrant à la place d’un four.

Une technologie au service de la simplicité

Urban Cuisine mise sur la technologie pour rendre la culture accessible à tous, sans nécessiter de connaissances en jardinage. Les potagers Liv et Amo sont équipés de plusieurs dispositifs technologiques qui garantissent un fonctionnement autonome et optimisé. Voici un aperçu des principales innovations :

Capteurs de température et d’humidité

Les potagers Liv et Amo sont dotés de capteurs de température et d’humidité. Ces capteurs assurent un contrôle permanent de l’environnement des plantes. En maintenant des niveaux optimaux d’humidité et de température, ils favorisent une croissance saine et vigoureuse des plantations.

Système de ventilation

Un ventilateur intégré assure une extraction efficace de l’air, prévenant ainsi les problèmes d’humidité stagnante et la formation de moisissures. Ce système garantit également une aération constante, essentielle pour le développement des plantes.

Éclairage LED sans UV

Des panneaux LED sans UV assurent l’éclairage, spécialement conçus pour fournir la quantité et la qualité de lumière nécessaires à la photosynthèse. Cet éclairage reproduit les conditions de lumière naturelle. C’est crucial pour la croissance des plantes en intérieur, surtout en absence de lumière solaire directe.

Pompe silencieuse

Les potagers sont équipés d’une pompe silencieuse qui oxygène l’eau, évitant ainsi les nuisances telles que l’eau stagnante, la formation d’algues ou l’apparition de moustiques. Cette pompe assure également une distribution homogène de l’eau, garantissant que toutes les plantes reçoivent la quantité d’eau nécessaire.

Application mobile connectée

L’application mobile d’Urban Cuisine est un véritable assistant pour les utilisateurs. Elle offre des conseils personnalisés pour l’installation et l’entretien des potagers. Grâce à la connexion Bluetooth, l’application permet de suivre en temps réel les conditions de culture et d’ajuster les paramètres si nécessaire. Elle propose également un algorithme de placement, aidant à choisir l’emplacement optimal pour chaque variété de plante.

Fonctionnement en toute autonomie

Une fois les Mottes de Culture installées et le réservoir d’eau rempli, les potagers Liv et Amo fonctionnent de manière quasi-autonome. Et sont autonome pour 3 semaines. Ventilation, éclairage, température, humidité, et arrosage sont tous contrôlés et optimisés automatiquement. Ce système permet un rendement de 3 kg de récolte par mois, soit environ 25% de la consommation mensuelle d’une famille de quatre personnes.

L’un des principaux avantages des potagers Liv et Amo est leur simplicité d’utilisation. Il suffit de brancher l’appareil, de suivre les instructions de l’application pour installer les Mottes de Culture, et de remplir le réservoir d’eau. L’application se charge ensuite de tout, fournissant des notifications et des conseils pour maximiser les récoltes.

Un engagement pour la qualité et l’environnement

Fabriqués en France à partir de matériaux de qualité, les potagers témoignent de l’engagement pour une agriculture durable et de proximité. Les mottes de Culture, élaborées à partir de fibres végétales et garanties sans pesticides, permettent de cultiver jusqu’à 16 variétés simultanément, avec des premières récoltes en seulement trois semaines.

Avec Liv et Amo, Urban Cuisine offre une solution innovante pour les citadins souhaitant cultiver leurs propres plantes chez eux. En alliant design, technologie et respect de l’environnement. Pour plus d’informations, visitez le site Urban Cuisine.