Where Winds Meet confirme sa fenêtre de sortie, la bêta test est pour bientôt ! 

Après le succès fulgurant de Black Myth: Wukong en 2024, les jeux AAA chinois continuent lentement d’apposer leur signature dans la scène vidéoludique mondiale. Outre Phantom Blade Zero, un autre titre est également très attendu en Occident : Where Winds Meet. Après son lancement réussi en Chine, le jeu d’action RPG de NetEase et Everstone Studio s’apprête déjà à fouler le marché international. Une bêta test est également en route pour les curieux…

Bêta test de Where Winds Meet : bientôt, mais pas pour tout le monde

C’est un fait : l’industrie chinoise des jeux vidéo a le vent en poupe en ce moment. Le succès de Black Myth: Wukong et le hype pour Phantom Blade Zero sont d’ailleurs là pour l’attester. NetEase Games, le créateur de Black Myth: Wukong, en est déjà à sa deuxième pépite, baptisée Where Winds Meet. Sorti en décembre 2024 en Chine, il s’agit d’un action-RPG en monde ouvert inspiré du genre Wuxia. Il ramène les joueurs en pleine période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes en Chine.

Si vous êtes fans du genre, mais que vous ne résidez pas en Chine, ne vous inquiétez pas. Selon son annonce officielle sur Twitter, NetEase confirme l’arrivée de Where Winds Meet en Occident en 2025. Et ce n’est pas tout ! Dans un autre message, il annonce que la bêta fermée du jeu aura lieu le 16 mai prochain. L’inscription à la bêta fermée est déjà ouverte, et les joueurs auront jusqu’au 15 mai pour tenter leur chance. Il suffit juste de se rendre dans le site officiel du jeu et cliquer sur S’inscrire.

Rien de plus simple !

Nous tenons néanmoins à vous noter que la bêta fermée de Where Winds Meet sera disponible exclusivement aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Corée du Sud. Il n’y aura pas non plus de transfert de données de la version bêta à la version complète de jeu à sa sortie. Enfin, NetEase a publié une nouvelle bande-annonce, montrant divers aperçus de l’univers du jeu et des combats.

Appréciez :