Test – Suikoden I & II HD Remaster : un retour en grâce réussi sur Xbox

Le 6 mars 2025, Konami a ravivé la flamme des amateurs de JRPG en lançant Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars sur Xbox One et Xbox Series X|S. Cette compilation regroupe deux titres emblématiques initialement sortis sur PlayStation dans les années 90. Mais alors que le genre RPG a énormément évolué depuis, que valent ces remasters aujourd’hui ? Est-ce un simple exercice de nostalgie ou une véritable opportunité de (re)découvrir deux chefs-d’œuvre du jeu vidéo japonais ?

Une refonte graphique respectueuse de l’esprit original

Visuellement, Konami a choisi une approche assez conservatrice. Les environnements ont bénéficié d’une amélioration significative : arrière-plans redessinés en haute définition, effets visuels des sorts et des compétences plus éclatants, scènes cinématiques modernisées… Tout est plus net, plus fluide, sans pour autant trahir l’esprit de l’original.

Les personnages, en revanche, conservent leurs sprites pixelisés. Certains joueurs attendaient une refonte complète en 2D-HD façon Octopath Traveler, mais Konami a préféré préserver l’esthétique rétro. C’est un choix qui plaira surtout aux puristes, même si les nouveaux venus pourraient trouver l’ensemble un peu daté.

À noter également : les portraits des personnages ont été retravaillés. Les nouveaux dessins apportent plus de détails et de personnalité à l’ensemble, bien que certains fans regrettent une certaine hétérogénéité dans le style artistique. Tous les portraits n’ont pas la même finesse, mais cela contribue finalement à l’authenticité de l’ensemble.

Un gameplay enrichi sans trahir la formule

Côté gameplay, Suikoden I & II restent fidèles à leur structure classique : exploration de villes et de donjons, dialogues abondants, quêtes annexes, et bien sûr combats au tour par tour.

Les affrontements sont variés : combats classiques en équipe, duels en un contre un, et batailles stratégiques massives où vous déployez vos troupes comme un général. Ces mécaniques donnent du rythme et de la diversité à l’aventure, encore aujourd’hui.

Le remaster introduit quelques fonctionnalités bienvenues :

Accélération des combats : idéal pour éviter les affrontements aléatoires répétitifs.

: idéal pour éviter les affrontements aléatoires répétitifs. Journal de conversation : pour retrouver facilement un dialogue précédent.

: pour retrouver facilement un dialogue précédent. Carte du monde modernisée : facilitant les déplacements et l’orientation.

Cependant, certaines aspérités d’époque subsistent : l’interface d’équipement est toujours aussi lourde (il faut gérer l’inventaire de chaque personnage individuellement), et les menus manquent parfois de clarté. Cela aurait mérité une modernisation plus poussée.

Suikoden I et II, deux histoires intemporelles

La grande force de Suikoden réside dans ses récits.

Dans Suikoden I, vous incarnez le fils adoptif d’un général d’un empire décadent. Lorsque vous découvrez les sombres manœuvres de vos supérieurs, vous prenez la tête d’une rébellion. Le jeu vous propose de recruter 108 personnages, chacun apportant son lot de quêtes, d’émotions, et de rebondissements.

Suikoden II est encore plus acclamé. Son histoire se déroule plusieurs années après le premier jeu, avec de nouveaux héros et des enjeux plus nuancés. La trahison, l’amitié, les choix difficiles et la guerre sont au cœur d’une narration plus mature. Certains personnages secondaires de Suikoden I prennent ici une importance capitale, renforçant l’attachement du joueur au monde et à son histoire.

Même aujourd’hui, ces deux récits impressionnent par leur profondeur, leur capacité à traiter des thèmes adultes sans manichéisme, et leur densité émotionnelle. Peu de JRPG modernes atteignent cette justesse d’écriture.

Une bande-son magique, fidèle aux souvenirs

La bande-son de Suikoden a été soigneusement restaurée. Les musiques d’origine, composées par Miki Higashino, vibrent toujours autant. Entre les thèmes épiques des batailles et les mélodies mélancoliques des moments clés, l’accompagnement sonore est une réussite totale. Certains morceaux ont été légèrement réorchestrés pour mieux coller aux standards actuels, mais l’esprit reste fidèle aux originaux.

Les bruitages, eux aussi, ont été polis pour offrir une expérience sonore plus agréable, tout en respectant le charme rétro.

Un remaster qui aurait pu aller encore plus loin

Si Suikoden I & II HD Remaster fait beaucoup d’efforts pour rendre hommage à ses glorieux ainés, il y a tout de même quelques déceptions :

Modernisation partielle : Si l’amélioration graphique est plaisante, certains éléments d’ergonomie, comme la gestion de l’inventaire ou la présentation des menus, auraient mérité d’être refondus en profondeur.

: Si l’amélioration graphique est plaisante, certains éléments d’ergonomie, comme la gestion de l’inventaire ou la présentation des menus, auraient mérité d’être refondus en profondeur. Manque de bonus additionnels : Aucun making-of, galerie d’art ou interviews de développeurs, ce qui aurait été un vrai plus pour célébrer ces classiques.

On sent que Konami a voulu rester très fidèle aux jeux d’origine, mais cela s’est parfois fait au détriment d’une expérience plus confortable pour les standards modernes.

Qui devrait jouer à Suikoden I & II HD Remaster ?

Les nostalgiques : Ceux qui ont découvert Suikoden sur PlayStation retrouveront ici toute la magie des premiers JRPG console.

: Ceux qui ont découvert Suikoden sur PlayStation retrouveront ici toute la magie des premiers JRPG console. Les amateurs de bons scénarios : Peu de jeux offrent des récits aussi profonds et touchants, avec autant de personnages mémorables.

: Peu de jeux offrent des récits aussi profonds et touchants, avec autant de personnages mémorables. Les curieux de l’histoire du jeu vidéo : Ces deux titres sont des pierres angulaires du RPG japonais. Les découvrir aujourd’hui, c’est comprendre l’évolution du genre.

En revanche, les joueurs habitués à des RPG modernes ultra-polishés (comme Persona 5 ou Final Fantasy VII Remake) devront composer avec une interface datée et un rythme plus lent.

Compilation Suikoden, verdict final

Malgré quelques choix conservateurs et une modernisation partielle, Suikoden I & II HD Remaster est un retour triomphant pour deux joyaux du JRPG. L’émotion, la richesse de l’univers et la profondeur de gameplay restent intactes. Les fans retrouveront leurs souvenirs magnifiés, et les nouveaux venus découvriront une saga unique, où chaque décision, chaque personnage, chaque combat compte.

Un hommage sincère, imparfait, mais ô combien précieux.

Produit disponible sur Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Day 1 - Xbox (Version anglaise)

Voir l'offre 47,85 €