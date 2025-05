Révolution AI : Galaxy A enchanté par Gemini de Google

Samsung continue de révolutionner l’expérience utilisateur en intégrant des technologies intelligentes à ses produits de la série Galaxy A. Grâce à une récente annonce, l’entreprise promet d’introduire Gemini 1, l’assistant intelligent de Google, sur certains modèles. Cette initiative rend accessible l’intelligence artificielle (IA) au plus grand nombre, facilitant ainsi l’usage quotidien des smartphones.

Intégration de Gemini et fonctionnalités IA

Avec l’intégration de Gemini, l’utilisateur pourra désormais directement interagir avec son assistant personnel en maintenant simplement le bouton latéral de son appareil. Les modèles concernés, à savoir les Galaxy A56, A36 et A26 5G, bénéficieront de cette innovation futuriste. Cette fonction est accompagnée de la mise à jour 3. Elle permet de réaliser des tâches diverses, comme la consultation de l’agenda. Elle propose aussi des recherches de bons restaurants ou des idées de cadeaux pour un anniversaire.

Mais ce n’est pas tout. Cette mise à jour offre aussi la possibilité d’effectuer des actions complexes sur plusieurs applications. Imaginez identifier un lieu de dîner sur Google Maps et en partager l’adresse instantanément via Messages. Tout ceci devient une réalité tangible pour les utilisateurs de la série A, enrichissant l’utilisation des applications Samsung, Google et même de certaines applications tierces.

Un partenariat stratégique

Samsung et Google, en collaborant, ne proposent pas seulement une simple fonctionnalité mais un véritable tournant vers des technologies accessibles et intégrées. « Nous sommes enthousiastes à l’idée que les utilisateurs puissent activer Gemini plus rapidement». Cette activation se fera aussi de manière plus naturelle.C’est ce qu’a souligné Jay Kim, vice-président exécutif chez Samsung Electronics.

Cette association stratégique avec Google montre la volonté des deux géants de mettre l’intelligence artificielle au service des utilisateurs.

La déploiement de cette mise à jour commencera dès le début du mois de mai et sera disponible à l’échelle mondiale. Ainsi, de nombreux utilisateurs à travers le monde verront leur expérience mobile se transformer.

