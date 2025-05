Bowers & Wilkins Px7 S3 : Une claque sonore qui surprend à chaque note !

Le célèbre constructeur britannique Bowers & Wilkins n’en finit pas de nous surprendre. Après avoir conquis le public avec le Px7 S2e, puis le Px7 S2, la marque lève enfin le voile sur son tout nouveau bijou technologique, le Bowers & Wilkins Px7 S3. Ce casque audio, validé par David Beckham lui-même, promet non seulement un design raffiné, mais aussi une qualité sonore inédite.

Un design allégé et optimisé

Avec le B&W Px7 S3, Bowers & Wilkins repousse encore les limites du confort et de l’ergonomie. Plus léger que ses prédécesseurs, ce casque supra-auriculaire se distingue par son poids plume de moins de 300 grammes. Grâce à des oreillettes en mousse à mémoire de forme, les utilisateurs bénéficient d’un confort accru. De plus, son design a été ingénieusement pensé pour optimiser la disposition des boutons de commande et des microphones. Les coques d’oreillettes accueillent désormais les boutons de transport, tandis que les microphones se situent au niveau des coussinets.

Des avancées technologiques remarquables

Bowers & Wilkins innove avec des transducteurs de 40 mm en bio cellulose, chacun alimenté par des amplificateurs indépendants. Ceci est une première dans l’histoire de la marque. La connectivité ne déçoit pas non plus grâce à sa compatibilité Bluetooth 5.3 APT-X Adaptive et une future mise à jour promise pour Auracast. Attention cependant, bien que la marque revendique une compatibilité avec le Son Spatial, elle utilise un algorithme exclusif qui ne signifie pas la prise en charge directe des fichiers basés sur Dolby Atmos des plateformes comme Amazon Music ou Tidal.

Bowers & Wilkins Px7 S3 : Pour une immersion sonore parfaite

Le Px7 S3 ne se contente pas de séduire par son aspect visuel. Sa réduction active de bruit s’appuie sur huit microphones dédiés, dont deux pour la captation vocale. De plus, grâce à l’application améliorée « Music », les utilisateurs peuvent ajuster un égaliseur cinq bandes et gérer divers modes ANC. Côté autonomie, le casque offre 30 heures d’écoute avec réduction active du bruit, et seulement 15 minutes de charge suffisent pour sept heures d’écoute supplémentaire. Disponible en trois coloris élégants, noir anthracite, bleu indigo et blanc ivoire, son prix indicatif est de 429 euros.

Avec le Bowers & Wilkins Px7 S3, Bowers & Wilkins prouve une fois de plus sa capacité à innover. Il révolutionne l’expérience utilisateur en proposant un design raffiné et des technologies avancées. Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à partager vos impressions sur ce casque audio nouvelle génération !