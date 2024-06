ASUS révolutionne l’avenir des Chromebook et stimule votre créativité : Accès gratuit à Google One AI Premium !

ASUS fait un pas vers l’avenir avec une annonce passionnante pour les utilisateurs de Chromebook. En effet, l’entreprise a annoncé aujourd’hui que les nouveaux acheteurs de l’ordinateur portable ASUS Chromebook Plus bénéficieront d’un accès gratuit à Google One AI Premium. De plus, cette offre est valable pendant un an. Ce formidable plan comprend notamment le Gemini Advanced et un stockage cloud de 2 To. En somme, il marque une révolution dans le monde des ordinateurs portables.

Pour qui est cette offre ?

Le plan gratuit de 12 mois est inclus dans l’achat des ordinateurs portables ASUS Chromebook Plus. Cela concerne les modèles ExpertBook CX54 Chromebook Plus, Chromebook Plus CX34, et Chromebook Plus CM34 Flip. Cette offre s’applique à tous les nouveaux achats effectués depuis le 28 mai 2024. Ajoutez à cela les avantages de Gemini dans Gmail, Docs, et plus encore. Les utilisateurs de Chromebook n’ont jamais été aussi gâtés.

Gemini Advanced propose des outils de rédaction et de correction basés sur l’intelligence artificielle de Google. Que vous ayez besoin d’aide pour rédiger un CV ou une invitation à une soirée, Gemini Advanced répond à vos attentes. Les utilisateurs peuvent également créer des visuels pour les présentations et améliorer la qualité de leurs vidéos. Ils bénéficient en plus d’un accès à 2 To de stockage sécurisé sur le cloud.

Exploitez la puissance de l’intelligence artificielle avec les Chromebook

L’intelligence artificielle intégrée dans les ordinateurs portables ASUS Chromebook Plus offre de nouvelles fonctionnalités pour une expérience utilisateur optimisée. Par exemple, Help Me Write peut aider à la rédaction de blogs professionnels ou à la formulation de légendes pour les médias sociaux. Avec Magic Editor, les utilisateurs peuvent facilement modifier leurs photos. Ils peuvent le faire en effectuant de simples mouvements de glissement ou de pincement.

ASUS a poussé la créativité un peu plus loin, notamment avec l’IA générative qui permet aux utilisateurs de concevoir des arrière-plans uniques et des fonds d’écran personnalisés pour les appels vidéo. Par conséquent, ces nouvelles capacités d’IA font des ASUS Chromebook Plus des outils indispensables pour les créatifs et les professionnels à la recherche d’efficacité.

ASUS fait un bond en avant avec cette initiative captivante, propulsant les utilisateurs de Chromebook dans une nouvelle dimension de productivité et de créativité. Si vous venez d’acheter un ASUS Chromebook Plus ou si vous envisagez de le faire, cette annonce devrait vous enthousiasmer. Nous sommes impatients d’entendre vos réactions à cette offre ! Partagez vos expériences avec nous dans les commentaires.