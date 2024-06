Fin de vie pour Forza Horizon 4 : le jeu va bientôt disparaître ! 

Si 2024 marque l’année de sortie pour de nouveaux jeux très attendus, elle est également annonciatrice de mauvaises nouvelles pour d’autres. C’est le cas de Forza Horizon 4, le jeu de course en monde ouvert de Microsoft et Playground Games. Pas plus tard qu’hier, la firme de la console verte annonce la fin de service du jeu, après 6 ans d’existence. Forza Horizon 4 fera donc un dernier tour de piste, avant de disparaître définitivement des magasins numériques et du Xbox Game Pass à la fin de l’année 2024.

Question de licence…

Comme FIFA, eFootball ou encore NBA 2K, la licence Forza tire sa notoriété grâce à son approche “réaliste”. Pour offrir plus d’immersion et une vraie sensation de conduite dans le jeu, Playground Games met à disposition des joueurs de vraies voitures de sport. Mais pour cela, il doit d’abord passer des accords de licence aux diverses marques afin de réutiliser leurs modèles de voitures. Et si vous ne savez pas, ces contrats coûtent très cher, pouvant même dépasser le million de dollars.

Peu de temps après sa sortie en 2018, Forza Horizon 4 a amassé plusieurs millions de joueurs actifs. Toutefois, cela n’a pas empêché une baisse du nombre de joueurs au fil des années. Par conséquent, il devient de moins en moins rentable pour Microsoft et Playground Games. Ces derniers ont alors décidé de ne plus renouveler les droits d’exploitation de licences et d’accords avec leurs partenaires. Cette action signe ainsi la fin de service pour Forza Horizon 4.

Microsoft a annoncé la mauvaise nouvelle via un communiqué de presse : Forza Horizons 4 sera retiré de Xbox Game Pass et toutes les plateformes de vente numériques le 15 décembre 2024. Le DLC du jeu a déjà disparu des magasins numériques au moment où on écrit ces lignes.

Toutefois, rassurez-vous : si vous avez acheté le jeu, ou si vous prévoyez de l’acheter avant le 15 décembre, vous pouvez encore jouer en mode hors ligne. Vous pouvez également jouer en ligne, jusqu’au moment où Microsoft et Playground Games annonceront la fermeture des serveurs. Enfin, vous pouvez participer au dernier évènement en jeu de Forza Horizon 4, la Series 77, qui se tiendra du 25 juillet au 22 août prochain.