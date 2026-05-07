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Bitmine Immersion Technologies frappe fort avec des records sur l’ETH

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 7 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
Bitmine Immersion Technologies atteint 5,18 millions d’ETH et lance sa plateforme MAVAN.

Bitmine Immersion Technologies franchit un cap impressionnant dans l’univers des cryptomonnaies. Avec des avoirs records en ETH, l’entreprise se positionne en leader sur le marché. Elle renforce ainsi sa stratégie d’accumulation et innove avec MAVAN, tout en s’adaptant aux nouvelles tendances réglementaires et technologiques.

Les avoirs records de Bitmine Immersion Technologies en ETH

Bitmine possède désormais plus de 5,18 millions de tokens ETH. Cela représente 4,29 % de l’offre totale d’Ethereum. Au prix actuel de l’ETH, cette somme pèse plus de 10 milliards de dollars. Avec 4,36 millions d’ETH mis en jeu, Bitmine détient la plus grande trésorerie en ETH au monde. Ainsi, l’entreprise a atteint 86 % de son objectif « Alchimie des 5 % » en moins d’un an.

Bitmine accélère sa stratégie de trésorerie sur l’Ethereum

Le printemps des cryptomonnaies est bien lancé et Bitmine suit ce mouvement. L’entreprise continue d’acheter activement de l’ETH chaque semaine. Récemment, 101 745 ETH ont été ajoutés à son portefeuille, illustrant sa stratégie d’accumulation agressive. Selon Tom Lee, président de Bitmine, la firme voit dans l’Ethereum une véritable réserve de valeur et une unité d’échange pour le futur digital. Cette démarche ambitieuse est soutenue par plusieurs grands investisseurs institutionnels.

Lancement de MAVAN et expansion vers le staking institutionnel

Bitmine ne se contente pas d’accumuler l’ETH, elle le fait travailler. Avec sa plateforme MAVAN, elle offre une solution de staking de haut niveau. MAVAN vise les investisseurs institutionnels et cherche à offrir sécurité ainsi qu’une excellente performance. Déjà, plus de 4,36 millions d’ETH sont stakés. Les rendements annuels générés par MAVAN atteignent 297 millions de dollars. Bitmine devient ainsi un acteur clé du staking sur Ethereum.

Pour conclure, Bitmine Immersion Technologies continue de démontrer son engagement dans l’Ethereum. Forte de ses investissements, de son innovation et de sa vision, la société s’affirme comme un moteur du marché crypto. Les prochaines années pourraient bien confirmer sa position de leader.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 7 mai 2026
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