Révolutionnaire : GPT-5.5 booste votre productivité et libère votre créativité

OpenAI continue d’accélérer l’innovation avec une nouvelle annonce phare : le déploiement de GPT-5.5. Ce nouveau modèle bouscule l’intelligence artificielle actuelle et promet de révolutionner notre façon de travailler sur ordinateur.

Un assistant numérique plus intelligent et autonome

GPT-5.5 repousse les limites de l’IA. Désormais, il comprend plus vite vos intentions et réalise une part plus importante du travail de façon autonome. Fini le temps où il fallait détailler chaque étape ! Que vous deviez écrire du code, vérifier sa qualité, faire des recherches en ligne ou analyser des données, GPT-5.5 sait gérer toute la chaîne. Il enchaîne outils et logiciels pour aboutir, du simple tableur à la présentation complète.

L’une de ses plus grandes prouesses : sa performance sur les workflows complexes évalués par le Terminal-Bench 2.0. Là, il décroche un score record de 82,7 % de précision, faisant de lui le modèle de code agentique le plus avancé chez OpenAI. Autrement dit, il s’adapte et prend des décisions même face à l’incertitude et la complexité des tâches à effectuer.

Pour les tâches quotidiennes, cette polyvalence ouvre la porte à une délégation quasi-totale du travail informatique, même quand tout paraît désorganisé. GPT-5.5 est capable de prévoir, planifier, vérifier, décider et livrer ce que vous attendez. Un vrai partenaire digital pour les utilisateurs exigeants !

Des usages professionnels boostés et de nouveaux super-pouvoirs

Les équipes d’OpenAI ne s’arrêtent pas là. Dans Codex, GPT-5.5 surpasse son prédécesseur en transformant plus efficacement de simples inputs en documents livrables, tableurs ou présentations. Sur ChatGPT, la version ‘Thinking’ se destine clairement aux pros, avec des réponses bien plus synthétiques, pertinentes et analytiques… même avec des volumes énormes de documents.

Le modèle GPT-5.5 Pro cible les usages les plus exigeants. Les testeurs saluent son niveau de détail, la justesse de ses réponses et la structure impeccable de ses synthèses. Les domaines du business, de l’éducation, du droit ou de la data science profitent d’une IA réellement plus utile.

En prime, GPT-5.5 fait décoller les fonctionnalités tout juste introduites dans Codex : génération enrichie de tableurs, création de PDF et présentations, aperçu avancé, navigateur intégré, génération d’images via gpt-image-2, et même auto-review !

Le déploiement est déjà en cours pour les utilisateurs Plus, Pro, Business et Enterprise sur ChatGPT et Codex. Les professionnels très connectés auront bientôt accès à GPT-5.5 et GPT-5.5 Pro via l’API.

L’IA poursuit son envol, et OpenAI montre qu’elle sait allier performance et intuitivité. Qu’en pensez-vous ? Prêts à confier à GPT-5.5 vos tâches les plus complexes ? Dites-nous tout en commentaires ou partagez vos premières impressions sur les réseaux !