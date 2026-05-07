Windows 11 : Microsoft révolutionne l’installation des imprimantes sans pilotes tiers

L’installation d’une imprimante sur PC représente souvent un véritable défi technique pour les utilisateurs de Windows. Entre la recherche du bon logiciel sur le site du constructeur et les problèmes de compatibilité, cette opération s’avère fréquemment frustrante. Justement, Microsoft déploie désormais une solution majeure pour simplifier radicalement ce processus sur Windows 11. Cette initiative s’inscrit dans une volonté globale d’épurer le système d’exploitation. Cela nous rappelle lorsque Windows 11 a mis enfin un terme aux redémarrages forcés de Windows Update.

Le mode d’impression protégé : une norme universelle sécurisée sur Windows 11

Microsoft introduit le mode d’impression protégé Windows (WPP) pour moderniser la gestion des périphériques. Ce nouveau protocole vise à sécuriser les échanges entre l’ordinateur et l’imprimante. Et ce, tout en éliminant le besoin de pilotes propriétaires souvent lourds et instables. En s’appuyant sur cette technologie, l’OS gagne en fluidité. De plus, cela réduit les risques de failles de sécurité liées à des logiciels tiers mal optimisés.

Par ailleurs, cette mise à jour structurelle permet à Windows 11 de reconnaître nativement les appareils sans intervention manuelle complexe. Contrairement à certaines périodes de troubles, comme lorsque la mise à jour de mars 2026 vire au fiasco, cette amélioration se concentre sur l’efficacité et la stabilité à long terme du système.

La certification Mopria au cœur du système

Le fonctionnement de ce nouveau mode repose sur le standard Mopria. Il s’agit d’une norme universelle déjà adoptée par la majorité des constructeurs mondiaux. Couplé au protocole IPP (Internet Printing Protocol), ce système assure une communication instantanée et transparente. Windows 11 affiche désormais un indicateur visuel clair, sous forme de bouclier avec une coche verte. Il confirme que l’imprimante utilise ce mode sécurisé et simplifié.

L’utilisateur bénéficie ainsi d’une installation « Plug and Play » réelle. Le système d’exploitation gère lui-même les fonctionnalités d’impression sans exiger le téléchargement de suites logicielles encombrantes. Cette approche garantit que les fonctionnalités essentielles restent accessibles immédiatement après le branchement ou la détection réseau de l’appareil.

Quel avenir pour vos anciennes imprimantes ?

Microsoft adopte une transition progressive pour ne pas pénaliser les possesseurs de matériels plus anciens. Si les nouveaux pilotes propriétaires ne transitent plus par Windows Update pour les modèles compatibles WPP, les installations existantes conservent leur fonctionnement actuel. Le géant de Redmond assure que les périphériques non certifiés Mopria pourront toujours recevoir des mises à jour spécifiques au cas par cas.

Cette stratégie de simplification marque une étape clé dans l’évolution de Windows 11. En privilégiant des standards ouverts et universels, Microsoft réduit la dépendance aux logiciels tiers. De plus, il renforce la robustesse de son interface. Les utilisateurs profitent alors d’un environnement de travail plus sain, où la connexion de nouveaux périphériques ne constitue plus une source d’erreurs système.