Fractal EMS facilite la vie des clients avec des prix attractifs

Fractal EMS dynamise le secteur de la gestion d’énergie. L’entreprise annonce deux mesures fortes pour faciliter la vie de ses clients. Baisse des prix, contrats simplifiés et nouvelles options, tout est pensé pour accélérer et sécuriser les projets. Voici comment Fractal EMS accompagne la transition énergétique de ses partenaires.

Fractal EMS simplifie ses contrats pour accélérer les projets

Ce n’est plus un secret, la gestion des contrats peut freiner les projets. Fractal EMS présente son nouveau « Contrat rapide », déjà adopté par de nombreux partenaires. Ce document est deux fois plus court que l’ancien. Il combine l’accord, le cahier des charges et la garantie en un seul texte simplifié.

Par travail collaboratif avec les clients, Fractal EMS a réduit la place des discussions juridiques. Ainsi, les équipes passent moins de temps sur les papiers et plus sur l’installation des systèmes d’énergie. Résultat : des projets lancés plus vite et sans mauvaises surprises.

Nouvelle tarification compétitive pour les solutions énergétiques

Pour soutenir ses partenaires, Fractal EMS réduit ses prix jusqu’à 25 %. Les clients fidèles ou ceux qui signent pour de gros volumes bénéficient même de remises supplémentaires. Cette baisse de tarif s’explique par une optimisation de la chaîne logistique et des progrès techniques récents.

L’entreprise propose donc une plateforme hautement performante, à un prix imbattable, sans baisser la qualité ni la sécurité. Chaque euro investi compte, et Fractal EMS le démontre avec cette politique tarifaire agressive et transparente.

Une plateforme EMS modulable adaptée à chaque besoin client

La nouvelle offre de Fractal EMS étend la flexibilité des projets. Désormais, chaque partenaire peut choisir entre une solution clé en main ou une configuration à la carte.

Voici quelques modules disponibles :

Système de gestion de réseau

Télésurveillance et acquisition de données

Cyber sécurité avancée

Analyse et contrôleur de centrale

Cette approche garantit l’intégration simple de Fractal EMS, quel que soit le matériel ou le type de projet. L’entreprise conserve ainsi son avance technologique tout en s’adaptant à tous les besoins des promoteurs et producteurs d’énergie.

En résumé, Fractal EMS transforme l’accès aux solutions de gestion d’énergie. Avec des tarifs réduits, des contrats clairs et une offre modulable, la marque se positionne en partenaire incontournable. Tous les acteurs du secteur bénéficient d’un déploiement plus rapide et d’une meilleure rentabilité, tout en gardant une haute exigence de sécurité et de qualité.

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