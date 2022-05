MacBook Air 2022 : un modèle avec puce M2 annoncé durant la WWDC

Le nouveau modèle de MacBook Air pour cette année 2022 continue de faire parler de lui. Mark Gurman vient de préciser la période de lancement de l’ordinateur ultra-portable. Selon le journaliste, une officialisation durant la WWDC serait possible. Pour rappel, la conférence de lancement de cet évènement annuel se tient la semaine prochaine, plus précisément le lundi 6 juin.

Le MacBook Air M2 pour le WWDC 2022

La WWDC de 2022 approche à grands pas. La semaine dernière, Apple annonçait notamment son planning pour cet évènement annuel à destination des développeurs. La firme à la pomme confirmait ainsi que les prochaines mises à jour de ses produits (iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS) seraient présentées durant une keynote se déroulant le 6 juin, soit lundi prochain.

Il se pourrait cependant qu’Apple vienne aussi lever le voile sur de nouveaux produits durant cet évènement. En avril dernier, Mark Gurman envisageait d’ailleurs que l’entreprise américaine officialiserait deux nouveaux ordinateurs Mac, dont le MacBook Air 2022, durant la WWDC. Dans sa dernière newsletter Power On, le journaliste de chez Bloomberg vient réaffirmer l’arrivée de ce modèle durant cet évènement.

Dans les détails, Mark Gurman déclare : « S’il y a du matériel à WWDC, ce sera probablement du côté Mac. Apple avait pour objectif de lancer le prochain MacBook Air avec une puce M2 lors de la conférence ». Il précise par la suite que malgré le fait que « la récente crise de la chaîne d’approvisionnement due aux fermetures liées à la Covid en Chine a compliqué les choses », les développeurs constatent que « les employés d’Apple utilisent de plus en plus les MacBook Air de nouvelle génération avec leurs applications ». De ce fait, le journaliste estime que « c’est un signe que le nouveau Mac est proche ».

Pour rappel, le MacBook Air 2022 profiterait d’un tout nouveau design, inspiré notamment de l’iMac M1 avec plusieurs coloris de châssis et des contours d’écran blanc ; et des MacBook Pro 2021 avec l’encoche. En plus de cela, l’écran serait un peu plus grand que la génération actuelle grâce à une diagonale de 13,6 pouces, d’un clavier blanc ou encore d’une épaisseur uniforme. Pour finir, la nouvelle puce M2 serait de la partie.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article MacBook Air 15 pouces : de nouvelles informations sur ce modèle, toujours prévu pour 2023 !