PlayStation Plus : les nouveaux jeux gratuits en juin 2022

Cela devient de plus en plus fréquent, les jeux gratuits du PlayStation Plus de chaque mois fuitent sur internet avant leur officialisation de Sony. Les nouveautés de juin 2022 ne font pas exceptions. Un site espagnol ayant déjà vu juste à ce sujet nous annonce ainsi que l’emblématique God of War ainsi que les jeux de combats Naruto To Boruto : Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl sont les heureux élus du mois à venir.

Les jeux PS4 et PS5 disponibles en juin 2022 sur le PlayStation Plus

Alors que Sony s’apprête à déployer ses nouvelles formules d’abonnement au PlayStation Plus, les jeux offerts chaque mois par le service sont toujours de mise. Pour rappel, il est toujours possible d’ajouter les titres de mai à votre bibliothèque, soit FIFA 22, Tribes of Midgard et Curse of the Dead Gods.

Parlons maintenant des jeux vidéo offerts en juin 2022. Ces derniers viennent en effet d’être annoncés, mais pas directement via Sony. En effet, Areajugones vient de lever le voile sur les prochains titres offerts. Ce type de fuites d’informations est d’ailleurs commun pour le site espagnol, étant donné qu’il a déjà dévoilé à plusieurs reprises les jeux PlayStation Plus en avance et avec succès.

D’après le site, les joueurs abonnés au PlayStation Plus pourront ajouter à leur bibliothèque en juin 2022 les jeux suivants, plus précisément du 7 juin au 5 juillet :

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4, PS5) ;

Naruto To Boruto : Shinobi Striker (PS4) ;

God of War (PS4).

Pour faire rapidement les présentations, Naruto To Boruto : Shinobi Striker est un jeu de combat regroupant les personnages emblématiques de l’univers de Naruto et Boruto. Nickelodeon All-Star Brawl regroupe de son côté… les personnages de chez Nickelodeon (Bob l’éponge, Garfield, Les Tortues Ninja, Avatar…). Pour finir, le PlayStation Plus permettra de profiter en juin de God of War (arrivé récemment sur PC), plus précisément le dernier titre sorti en avril 2018 se déroulant dans un monde aux inspirations de mythologie nordique.

