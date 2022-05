iPhone 14 Pro : le design se précise à travers de nouvelles images

De nouvelles images des iPhone 14 Pro viennent d’être dévoilées par l’informateur Jon Prosser. Réalisés par Ian Zeldo, ces visuels permettent de découvrir plus précisément le design de ces modèles, tout comme leurs coloris.

De nouveaux rendus pour les iPhone 14 Pro

Dans une nouvelle vidéo YouTube, Jon Prosser est de nouveau venu partager des images des iPhone à venir. Comme à son habitude, l’informateur dévoile des rendus réalisés par son acolyte graphiste : Ian Zelbo.

Sans grande surprise, ces derniers reprennent les précédentes rumeurs autour du design des iPhone 14 Pro, notamment les deux poinçons venant remplacer l’encoche. L’écran dispose ainsi d’une pilule renfermant les capteurs TrueDepth nécessaires à la technologie Face ID et un poinçon rond pour la caméra frontale. Toujours au niveau de la dalle, nous remarquons des bordures plus fines.

À l’arrière des iPhone 14 Pro, nous retrouvons un changement marquant avec un module photo nettement plus grand que celui des iPhone 13 Pro. Le nouveau capteur principal de 48 Mpx est aussi détaillé à travers un visuel. Pour rappel, ce dernier devrait être 57 % plus grand que le capteur actuel de 12 Mpx.

Le site MacRumors souligne aussi que les modèles profitent d’un châssis avec des angles plus arrondis, rappelant au passage qu’une rumeur allait aussi dans ce sens. Ce changement pourrait directement être en lien avec le fait que le module photo et ses capteurs prennent désormais plus de place. Pour rappel, les angles du châssis correspondent généralement à ceux du module photo.

Pour finir, nous pouvons remarquer que les rendus d’Ian Zelbo se concentrent sur un coloris précis : le violet. Ce dernier vient corroborer une précédente rumeur prédisant l’arrivée d’un coloris de ce type sur la gamme d’iPhone 14, qu’ils soient Pros ou non-Pro. Les nouvelles images dévoilent aussi les coloris exclusifs aux iPhone 14 Pro : Graphite, Argent et Or.

